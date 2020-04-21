2020-04-21T15:04:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Вероника Скворцова - о российском препарате против коронавируса: Мы проводим клиническое исследование мефлохина на 330 больных

Экс-министр здравоохранения рассказала о перспективных методах лечения COVID-19 в программе «Познер» на Первом канале
Анна ДОБРЮХА
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Вероника СкворцоваВероника СкворцоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 20 апреля, гостем программы «Познер» на Первом канале стала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Телеведущий попросил рассказать: когда могут появиться реальные лекарства против коронавируса?

- Все противовирусные препараты делятся на две группы, - пояснила Скворцова. - Первая — блокирующие размножение вируса. Вторые — нарушающие вход вируса в человеческую клетку.

Если говорить про первую группу, то японцы разработали препарат "Фавипиравир". Мы уже синтезируем его в России, причем используем ноу-хау. Это методы химического синтеза, которые позволили уменьшить токсичность данного препарата (от редакции: на действующее вещество фавипиравир патент уже истек, так что любые страны и фармкомпании могут сами производить его, применяя собственные способы).

- Сейчас мы проводим испытания препарата, - продолжила Вероника Скворцова. - Уже проверили на клеточных культурах и убедились, что размножение вируса действительно прекращается. С понедельника начинается испытание на животных, сирийских хомячках. Только после этого мы сможем поставить вопрос об испытании на людях.

Еще есть американский препарат "Ремдесивир". Его разработали во время эпидемии лихорадки Эбола как лекарство против РНК-вирусов. Сейчас при ВОЗ работает специальный штаб, который занимается распределением этого препарата — только по регистру среди тяжелых больных. Однако пока нет окончательных данных, как именно действует ремдесивир.

Вторая группа лекарств — это конкуренты вируса, отметила Скворцова. Они связываются с рецепторами, которые чувствительны к вирусу, и ему оказывается некуда «воткнуться», чтобы проникнуть в клетку. К таким препаратам относятся, в частности, противомалярийные. Это хлорохин, гидроксихлорохин, мефлохин. Они не дают вирусу войти в клетку. В эксперименте, который проводили мы, в очень низкой концентрации — 2 микрограмма на миллилитр, мефлохин приводит к полному обнулению цитотоксического действия вируса.

- Когда это будет доступно у нас? - поинтересовался Познер.

- Это уже есть, входит в Методические рекомендации Минздрава, все три противомалярийных препарата. Чтобы быть уверенными в действии мефлохина, мы провели его доклинические исследования на животных. А сейчас проводим его протокольное клиническое исследование. 330 больных получают этот противомалярийный препарат.

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А когда появится общедоступная вакцина?

- Это зависит от вида вакцины, - сказала Вероника Скворцова. - Сейчас используются как привычные, давно известные технологии, так и новейшие генно-инженерные технологии. Определенные испытания уже идут в Институте микробиологии Министерства обороны. Параллельно Институт иммунологии ФМБА разрабатывает специфические иммуноглобулины, защитные антитела.

Нескольких видов уже находятся на стадии испытания на инфицированных животных.

- Надо понимать, что создание профилактической вакцины очень сложный вопрос, подчеркнула Скворцова. У вируса очень много поверхностных белков, которые быстро мутируют. Есть и ряд других трудностей. Но ведется активная работа. В понедельник на совещании у Владимира Путина академик Александр Гинцбург доложил, что к 1 июня мы уже готовы выйти на первую фазу клинических исследований на людях. Обычно для вакцин требуется не менее двух фаз, - отметила Скворцова.

Скворцова: «Через 11 месяцев в РФ может появиться вакцина против коронавируса».

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Неделю назад Владимир Путин уже собирал «совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке», на котором выслушивал экспертов по противодействию эпидемиям, учёных-вирусологов, инфекционистов, руководителей научно-исследовательских центров. Президента интересовали два главных вопроса: достаточны ли предпринятые меры и каков прогноз по развитию эпидемии? Все были солидарны в том, что самоизоляция - это очень хорошо, а прогноз давать пока рано (подробности)

Когда вакцина от коронавируса появится в России

Минздрав заявил, что препарат уже в хорошей стадии готовности (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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