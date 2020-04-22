Облегчить страдания: измученная болью Лера Кудрявцева начала очередной курс лечения

Лера Кудрявцева много лет страдает от головной боли. Измученная мигренью телеведущая одно время даже бросила клич по соцсетям в поисках хороших врачей, которые могли бы облегчить ее участь. При этом знаменитость особо отмечала, что никакие таблетки и массажи ей давно не помогают. И вот на днях эффектная блондинка решилась на кондилографию.

Лера Кудрявцева начала очередной курс лечения, который во многом носит экспериментальный характер. Телеведущей сделали кондилографию. Это метод инструментальной диагностики височно-нижнечелюстного сустава. Если у пациента есть дисфункция ВНЧС, то ему изготавливают индивидуальную капу для зубов.

Дело в том, что головные боли могут возникать в том числе и из-за неправильного прикуса. При перенапряжении жевательной мышцы или воспалительном процессе в челюстном суставе у людей регулярно возникают мигрени. Лера надеется, что наконец-то победит недуг, который много лет отравляет ей жизнь.

leratv Лера Кудрявцева много лет страдает от невыносимых болей

Ранее все многочисленные попытки Кудрявцевой вычислить источник боли и устранить проблему не увенчались успехом. Лера прошла огромное количество обследований, сдала анализы и побывала на консультациях у лучших специалистов в самых разных областях. Каждый предлагал свой метод лечения, но ни один из них не помог в борьбе с болезнью.

К слову, в последнее время на телеведущую много всего навалилось. В конце 2019 года у знаменитости лопнула силиконовая грудь. Лера Кудрявцева перенесла тяжелую и очень болезненную операцию по удалению имплантов. Один из них много лет "протекал", отравляя организм блондинки. "Протекает лет пять-шесть куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень", - писала блондинка в блоге.