2020-04-22T13:54:25+03:00
Звезды

Облегчить страдания: измученная болью Лера Кудрявцева начала очередной курс лечения

Ранее попытки телеведущей устранить проблему не увенчались успехом
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Лера Кудрявцева начала очередной курс леченияЛера Кудрявцева начала очередной курс леченияФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Лера Кудрявцева много лет страдает от головной боли. Измученная мигренью телеведущая одно время даже бросила клич по соцсетям в поисках хороших врачей, которые могли бы облегчить ее участь. При этом знаменитость особо отмечала, что никакие таблетки и массажи ей давно не помогают. И вот на днях эффектная блондинка решилась на кондилографию.

Лера Кудрявцева начала очередной курс лечения, который во многом носит экспериментальный характер. Телеведущей сделали кондилографию. Это метод инструментальной диагностики височно-нижнечелюстного сустава. Если у пациента есть дисфункция ВНЧС, то ему изготавливают индивидуальную капу для зубов.

Дело в том, что головные боли могут возникать в том числе и из-за неправильного прикуса. При перенапряжении жевательной мышцы или воспалительном процессе в челюстном суставе у людей регулярно возникают мигрени. Лера надеется, что наконец-то победит недуг, который много лет отравляет ей жизнь.

leratvleratv
Лера Кудрявцева много лет страдает от невыносимых болей
40898 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Ранее все многочисленные попытки Кудрявцевой вычислить источник боли и устранить проблему не увенчались успехом. Лера прошла огромное количество обследований, сдала анализы и побывала на консультациях у лучших специалистов в самых разных областях. Каждый предлагал свой метод лечения, но ни один из них не помог в борьбе с болезнью.

К слову, в последнее время на телеведущую много всего навалилось. В конце 2019 года у знаменитости лопнула силиконовая грудь. Лера Кудрявцева перенесла тяжелую и очень болезненную операцию по удалению имплантов. Один из них много лет "протекал", отравляя организм блондинки. "Протекает лет пять-шесть куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень", - писала блондинка в блоге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ученые оценили эффективность народных средств от коронавируса
Мурашко: показатель смертности от коронавируса в России составляет менее 1%
Зеленский предложил Саакашвили пост вице-премьера по реформам
Эпидемиолог: ограничения по коронавирусу надо продлить на майские праздники
ВЦИОМ дал прогноз по голосованию по поправкам к Конституции
Боксер Денис Лебедев назвал главное сожаление в своей карьере
В Германии разрешили тестировать на людях вакцину против коронавируса
Мишустин о готовности регионов к пандемии: Вряд ли ситуацию можно назвать удовлетворительной
В профсоюзе учителей выступили против отмены ЕГЭ
Песков призвал врачей направлять требования о средствах защиты властям, а не СМИ
За месяц в Россию вернулись более 170 тысяч туристов
Эксперт спрогнозировала, когда медицинские маски появятся в аптеках
В Кремле считают бездоказательными заявления об искусственном происхождении коронавируса
Кремль о сроках голосования по Конституции: решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации
Эксперт: заметные скачки цен на нефть сохранятся до июня
Путин подписал закон об отмене НДФЛ с выплат врачам, лечащим пациентов с коронавирусом
В Вологодской области «Бессмертный полк» пройдет в новом формате
Tele2 запустил доставку SIM-карт на «Яндекс.Такси»
В Минобразе оценили шансы на перенос учебного года в вузах
У россиянина на борту круизного корабля Costa Atlantica в Нагасаки нашли коронавирус
Стоимость обучения для российских студентов могут пересмотреть
Из-за неточных тестов на коронавирус тысячи зараженных врачей в Британии могли получить разрешение работать
Ученые назвали единственный способ остановить пандемию коронавируса
Полицейские вычислили маршрут исчезнувшего замминистра культуры Москвы Леонида Ошарина
Цена на российскую нефть Urals снизилась на 5 долларов за баррель
Мошенники стали в три раза чаще звонить россиянам
Врач: полноценный сон помогает противостоять инфекции
Прожившие 56 лет вместе супруги излечились от коронавируса в один день