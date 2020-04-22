"Не получалось по определенным причинам": Ольга Бузова впервые рассказала о неудачных попытках забеременеть

Во время самоизоляции звезды полюбили устраивать прямые эфиры. Когда Ольга Бузова пригласила на откровенный разговор Леру Кудрявцеву, поклонники были сильно удивлены. Ведь буквально месяц назад все обсуждали скандальную ситуацию с премией "Муз-ТВ". В начале марта стало известно, что вместо Кудрявцевой ведущей назначили Бузову. Однако, как выяснилось, сами артистки прекрасно ладят между собой.

Ольга Бузова поговорила с Лерой Кудрявцевой и поделилась с ней сокровенным. 34-летняя ведущая скандального шоу "Дом-2" поинтересовалась у коллеги, как та решилась на роды после 40 лет. Лера не стала отрицать, что очень переживала.

"Очень хотела родить. Все бы за это отдала. Было страшно, но очень сильное желание было", - рассказала блондинка. После чего поинтересовалась у Оли, когда та собирается в декрет.

Бузова откровенно призналась, что никогда в жизни не была беременной, даже когда была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. "Я ни разу в жизни не была беременной. Ни разу! Вот клянусь! В свое время, давно еще, когда у нас был брак, не получалось по определенным причинам. Но я ни разу не была беременна", - как на духу заявила Оля.

frilaxaa Ольга Бузова не смогла забеременеть от Дмитрия Тарасова

По ее словам, сейчас у нее все есть для того, чтобы ее ребенок был счастлив, обеспечен и получил хорошее образование. "Если вдруг это чудо произойдет, я родила бы", - пояснила певица.

При этом она не стала скрывать, что ей страшно отважиться на этот шаг. Вокалистка мечтает о крепкой и полноценной семьей. Артистка пришла в замешательство от вопроса, готова ли она к рождению ребенка прямо сейчас. "Я не могу так сказать, потому что мне пока страшно", - ответила ведущая "Дома-2".

Лера пожелала коллеге поскорее забеременеть, ведь в личной жизни у Бузовой наконец все наладилось. "Ну нет, Оля! Давая тебе вот это посылаю тебе: беременей, беременей, беременей! Ты будешь хорошей мамочкой! У тебя все уйдет на второй план!", - послала ей Кудрявцева магические флюиды.