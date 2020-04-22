2020-04-22T19:58:08+03:00
Звезды

"Не получалось по определенным причинам": Ольга Бузова впервые рассказала о неудачных попытках забеременеть

Поющая ведущая мечтает о ребенке
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ольга Бузова.Ольга Бузова.Фото: Личный архив
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Во время самоизоляции звезды полюбили устраивать прямые эфиры. Когда Ольга Бузова пригласила на откровенный разговор Леру Кудрявцеву, поклонники были сильно удивлены. Ведь буквально месяц назад все обсуждали скандальную ситуацию с премией "Муз-ТВ". В начале марта стало известно, что вместо Кудрявцевой ведущей назначили Бузову. Однако, как выяснилось, сами артистки прекрасно ладят между собой.

Ольга Бузова поговорила с Лерой Кудрявцевой и поделилась с ней сокровенным. 34-летняя ведущая скандального шоу "Дом-2" поинтересовалась у коллеги, как та решилась на роды после 40 лет. Лера не стала отрицать, что очень переживала.

"Очень хотела родить. Все бы за это отдала. Было страшно, но очень сильное желание было", - рассказала блондинка. После чего поинтересовалась у Оли, когда та собирается в декрет.

Бузова откровенно призналась, что никогда в жизни не была беременной, даже когда была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. "Я ни разу в жизни не была беременной. Ни разу! Вот клянусь! В свое время, давно еще, когда у нас был брак, не получалось по определенным причинам. Но я ни разу не была беременна", - как на духу заявила Оля.

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Ольга Бузова не смогла забеременеть от Дмитрия Тарасова
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По ее словам, сейчас у нее все есть для того, чтобы ее ребенок был счастлив, обеспечен и получил хорошее образование. "Если вдруг это чудо произойдет, я родила бы", - пояснила певица.

При этом она не стала скрывать, что ей страшно отважиться на этот шаг. Вокалистка мечтает о крепкой и полноценной семьей. Артистка пришла в замешательство от вопроса, готова ли она к рождению ребенка прямо сейчас. "Я не могу так сказать, потому что мне пока страшно", - ответила ведущая "Дома-2".

Лера пожелала коллеге поскорее забеременеть, ведь в личной жизни у Бузовой наконец все наладилось. "Ну нет, Оля! Давая тебе вот это посылаю тебе: беременей, беременей, беременей! Ты будешь хорошей мамочкой! У тебя все уйдет на второй план!", - послала ей Кудрявцева магические флюиды.

Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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