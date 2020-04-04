Строил вместе с Бузовой: бывший муж певицы подарил особняк с шестью спальнями Анастасии Костенко

Бывший муж Ольги Бузовой, кажется, претендует на звание самого щедрого мужа на свете. Не успела нынешняя жена Дмитрия Тарасова прийти в себя от роскошного автомобиля, который он преподнес ей на 26-летие, как стало известно о новом даре от звезды футбола. Анастасия Костенко объявила о том, что стала собственницей шикарного особняка. Того самого, который спортсмен строил с Бузовой. А потом отобрал у нее, как и подаренный Mercedes.

Анастасия Костенко после появления на свет второй дочери Евы получает от супруга Дмитрия Тарасова один подарок дороже другого. Так, футболист привез ей из Италии сумку Valentino, а на 26-летие с апломбом презентовал люксовый автомобиль и 26 букетов роз. Жена была на седьмом небе от счастья.

Но его новый подарок превзошел все ожидания. Во время общения с поклонниками Анастасию спросили: "У вас долевые в доме? Или дом Тарасовых?".

"Отвечу один и последний раз. Дом мой. Это был подарок на рождение второй дочери", - твердо заявила Костенко.

"Отвечу один и последний раз. Дом мой. Это был подарок на рождение второй дочери", - твердо заявила Костенко. ФОТО: instagram.com/kostenko.94/

Многие сразу вспомнили, что коттедж с эксклюзивным дизайном площадью в тысячу квадратных метров Тарасов строил вместе с Олей Бузовой. Звезда "Дома-2" так мечтала свить уютное гнездышко.

kostenko.94 В твоих руках душа моя воспела, любимый муж

Несколько лет назад именно этот дом стал яблоком раздора между бывшими влюбленными. Ведь поющая ведущая вложила не только душу в создание особняка, но и финансы. Каждую копеечку, которая у не появлялась, Оля вкладывала в стройку. Однако именно тогда стало известно, что спортсмен, правда, оформил жилье на маму вопреки желанию Бузовой. Поэтому при разводе она осталась ни с чем.

kostenko.94 В роскошном особняке, владелицей которого стала Анастасия, - шесть спален

В роскошном трехэтажном особняке, который расположен на 25 сотках, - шесть спален, несколько санузлов, огромная гардеробная, гостиная, большой бассейн с мозаикой в виде футбольного мяча и гараж на две машины. В интерьере дома преобладает белый цвет. На участке находится домик для прислуги.