В Склифе больных коронавирусом вылечат гелием

Российские учёные разрабатывают методику лечения коронавирусной инфекции гелием. Испытания отечественного аппарата уже проходят в НИИ скорой помощи имени Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы.

Гелий благодаря своим особым свойствам быстро справляется с острыми лёгочными болезнями. Он нормализует газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие. По мнению специалистов, гелий может спасти больных от кислородного голодания и возможных осложнений из-за коронавируса.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Технологию пока считают экспериментальной. Лечение проводится с помощью специального аппарата.

Пациент в течение 15 минут дышит подогретым до 92 градусов оксидом гелия. При этом кислород быстрее поступает в кровь за счёт увеличения кровотока в лёгких, снижается сопротивление дыхательных путей, начинается расслабление гладкой мускулатуры. При такой температуре коронавирус слабеет. А пациенту процедура напомнит сауну. Ощущения те же!

Кроме того, гелий улучшает кровоснабжение и микроциркуляцию в различных тканях организма. "Это крайне важно, поскольку нарушение микроциркуляции – одна из основных причин смертности от коронавируса", - отмечают в Депздраве.

КТО АВТОР

Разработкой российских учёных уже заинтересовались в 10 странах - США, Франции и других государствах Европы. Среди авторов изобретения - сотрудники Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского, Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, сотрудников Института биохимической физики имени Эмануэля РАН и ООО «Медтехновации».

Напомним, директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков входит в состав Клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

КСТАТИ

Ранее Склиф участвовал в тестировании методики лечения пациентов с коронавирусом с помощью переливания плазмы крови уже переболевших COVID-19 доноров. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических болезней. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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