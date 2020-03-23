Виктория Боня блистала на 35-летии Алекса Смерфита в платье с декольте до талии

Виктория Боня семь лет прожила с Алексом Смерфитом. В 2017 году модель рассталась с отцом своей дочери Анджелины Летиции, сумев сохранить хорошие отношения. Теперь наследник ирландского миллиардера приглашает бывшую на свои дни рождения.

Виктория Боня похвасталась в блоге роскошным нарядом, который выбрала по случаю 35-летия Алекса Смерфита. Звезда "Дома-2" оказалась в числе приглашенных на вечеринку в Каннах.

Чтобы показать себя во всей красе, Вика устроила импровизированное дефиле перед выходом из дома. "Есть повод нарядиться. Алексу сегодня 35 лет, и я считаю, что такую круглую дату надо отметить", - заявила модель.

40-летняя модель облачилась в длинное черное платье с глубоким декольте и высоким разрезом. Шикарный образ она дополнила босоножками, инкрустированными камнями.

Напомним, Виктория Боня познакомилась с наследником ирландского миллиардера (отец Алекса владеет крупной компанией по производству картонных упаковок) в 2010 году. Многие ждали свадьбы, однако в 2017 году телезвезда объявила о разрыве со Смерфитом.

Модель не держит зла на бывшего. Когда появилась на свет их единственная дочь Анджелина Летиция, она оплатила свои роды наравне с бойфрендом. "В начале наших отношений я зарабатывала гораздо больше него, поэтому мы, как молодая семья, все делили 50 на 50. Мы жили, снимали квартиру, рожали - все пополам", - рассказала телеведущая.

Кроме того, был период, когда возлюбленный стыдился Боню. Дело в том, что она обожает кормить птиц в ресторанах, которые посещала с бойфрендом. Сына ирландского миллиардера раздражало такое поведение избранницы. "Мы ругались с Алексом из-за того, что я всегда кормила птиц за ужином или обедом. Он говорил: «Мне с тобой стыдно сидеть в ресторане, когда ты кормишь птиц». Я отвечала: «Почему тебе должно быть стыдно? Интересно! Птички тоже хотят кушать. А представь, если бы ты был голодной птицей, прилетел к чьему-то столу, а там бы сидели какие-то люди и тебя бы никто не покормил»", - резюмировала инстадива.