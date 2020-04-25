«Платим полтора миллиона долларов»: Волочковой предложили сняться в эротике

Про «дружбу» Анастасии Волочковой и Ксении Собчак уже слагают легенды.

Напомним, в прошлом году Анастасия, поддавшись уговорам Ксении, согласилась пригласить к себе в дом камеры ее шоу «Осторожно, Собчак». Впрочем, впоследствии часть камер (скрытых) Собчак, по словам Волочковой, поставила в ее бане.

После такой выходки балерина отказалась идти на свадьбу Собчак и Богомолова, куда ее так настойчиво звали.

- И вдруг звонок. Ксения тут же передала трубку своему другу, кинопродюсеру. Мол, мы хотим снять фильм про балет, предлагаем главную роль и гонорар в полтора миллиона долларов. Только мы хотим понять, что мы получим за эти деньги.

Пранкеры позвонили балерине, прикинувшись Ксенией СобчакФото: Личный архив героя публикации

Я сразу поняла, что это звонок от пранкеров (хотя действительно звонили с номера Собчак) и решила поддержать этих неудачников, подыгрывая им своим интересом, - смеётся балерина, рассказывая kp.ru про нелепый розыгрыш.

По словам Анастасии, в конце беседы «режиссёр» сказал, что фильм будет с элементами эротики. После чего Волочкова, окончательно убедилась, что ей звонят пранкеры и закончила разговор с хулиганами.

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