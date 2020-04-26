Появилось первое фото Татьяны Булановой после выписки из больницы

Татьяну Буланову выписали из больницы. где она находилась с подозрением на инсульт после экстренной госпитализации в Санкт-Петербурге. Певица чувствует себя прекрасно и же успела пообщаться с поклонниками.

Татьяна Буланова впервые после болезни появилась перед поклонниками. Артистка провела прямой эфир, во время которого публика смогла увидеть кумира. 51-летняя звезда не до конца восстановилась, однако выглядит она чудесно. Глядя на фото вокалистки, сложно поверить, что перед нами мама двоих детей.

В последнее время на Буланову много всего навалилось. Перед самой госпитализацией она жаловалась: "Деньги закончились. А жить надо на что-то, есть на что-то надо, еду покупать надо. Это никто не отменял. И кот орет голодный...".

Исполнительница хитов о тяжкой женской доле боится, что не сможет выплачивать ипотеку. Кредит певица брала на еще одну квартиру в Санкт-Петербурге. Она покупала элитную недвижимость сыновьям - 27-летнему Александру или 13-летнему Никите. К слову, пока Татьяна лежала в больнице, ее старший наследник присматривал за младшим братом.

Буланова две недели находилась в институте кардиологии в Санкт-Петербурге. В окружении певицы не скрывают - ей повезло, она вовремя обратилась к врачам. У Татьяны начала неметь рука, но МРТ показало, что все гораздо серьезнее. К счастью, врачам удалось поставить артистку на ноги.