2020-04-27T13:35:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Из больниц Уханя выписали всех пациентов с коронавирусом

В Китае сейчас выявляют лишь бессимптомных больных
Мария БЕРК
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В Китае отчитались: "В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусной инфекцией".В Китае отчитались: "В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусной инфекцией".Фото: REUTERS
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Столкнувшись с коронавирусной инфекцией раньше всех, Китай выходит из эпидемии первым. Председатель комитета по вопросам здравоохранения и гигиены КНР Ми Фэн сообщил, что последние 12 пациентов, у которых был выявлен COVID-19, выздоровели и выписаны из больниц города Ухань, который стал очагом распространения инфекции.

- Благодаря общим усилиям уханьских врачей и помогающим им со всей страны медикам по состоянию на 26 апреля в больницах Уханя ноль пациентов с коронавирусной инфекцией, - отчитался чиновник.

При этом за сутки по всему Китаю выявили 25 новых случаев заражения COVID-19, из них 19 - в Ухане. У всех инфицированных отсутствуют симптомы болезни, поэтому им госпитализация не требуется.

Еще у трех человек, чьи тесты на коронавирус дали положительный результат, состояние организма вызывает беспокойство врачей. Все они доставлены в больницы.

В последние дни все чаще новые случаи заражения медики выявляют в приграничных с Россией районах. Из-за опасения повторной вспышки эпидемии власти КНР закрыли город Харбин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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