2020-04-27T19:18:13+03:00
Звезды

"Мне очень понравилось, как мама неожиданно ногу закинула вверх": Мария Порошина показала свою растяжку

Поклонники пришли в восторг от увиденного
Ольга ЛИБГАРДТ
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Порошина призналась, что очень волновалась перед тем, как дать согласие на участие в шоуПорошина призналась, что очень волновалась перед тем, как дать согласие на участие в шоуФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Мария Порошина является участницей 11-го сезона шоу "Танцы со звездами". Народная любимица радует публику необычными образами. Она уже была и гламурной дивой 20-х годов прошлого столетия, и восточной красавицей, и даже зажигательно станцевали ча-ча-ча в дерзком мини и колготках в сетку. На этот раз мама пятерых детей предстала на паркете в образе очаровательного полицейского.

Мария Порошина и Евгения Раева пользуются бешеной популярностью у зрителей шоу "Танцы со звездами". Партнер актрисы - титулованный танцор и хореограф. Конечно, без казусов на паркете не обходится. Но звезды справляются со всеми трудностями ради одной цели - победы на проекте.

Мария разместила в блоге серию фотографий. В кадре она и ее партнер запечатлены во время исполнения зажигательного номера. Порошина предстала в образе полицейского, а Раев - в образе байкера.

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Мария Порошина упала во время шоу "Танцы со звездами"
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"Упав на паркете, верю, мы не упали в ваших глазах. Готовим кое-что интересное...", - подписала снимки 46-летняя актриса. На одном из фото она лихо закинула ногу на Евгения.

Растяжка звезды сериала "Всегда говори «всегда»" произвела настоящий фурор. Поклонники пришли в восторг от увиденного. Поддержали звездную маму и дочки. Серафима и Аграфена вышли в прямой эфир, чтобы выразить свое восхищение маминым талантом и убедить судей не ставить ей низкие баллы.

"Это было прекрасно! Мне очень понравилось, как мама неожиданно ногу закинула вверх. Растяжка-то хорошая! Поставьте ей хорошие оценки... Мама очень старается!", - заявила одна из дочерей.

К слову, ранее Порошина призналась, что очень волновалась перед тем, как дать согласие на участие в шоу. Но приняла этот вызов рази своих детей. "У меня их пятеро. Все это делается для них и ради них. Поэтому я пошла танцевать. Не все получается, но я старалась", - рассказала актриса. В браке с актером Ильей Древновым она родила троих дочерей - Серафиму, Аграфену и Глафиру. От первого мужа Гоши Куценко у нее есть дочь Полина. А в январе 2020 года у артистки появился на свет долгожданный сын Андрей. Имя отца мальчика она не афиширует.

tvrussiatvrussia
Мария Порошина сразила наповал своей растяжкой
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ИСТОЧНИК KP.RU

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