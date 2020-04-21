Мария Порошина после дерзкого мини отважилась на купальник со смелым декольте

Мария Порошина - многодетная мама. В браке с актером Ильей Древновым она родила троих дочерей - Серафиму, Аграфену и Глафиру. От первого мужа Гоши Куценко у нее есть дочь Полина. А в январе 2020 года у артистки появился на свет долгожданный сын Андрей. Однако, глядя на то, как выглядит актриса, диву даешься ее подтянутой фигуре и моложавому лицу.

Мария Порошина несмотря на наличие пятерых детей никогда не была в декретном отпуске. Звезда сериала "Всегда говори «всегда»" уверена, что должна много сниматься, чтобы прокормить семью. Поэтому присматривать за младшими детьми ей помогают няни.

Сама знаменитость благодаря помощникам успевает заниматься спортом, а также обожает тренироваться в бассейне. На одном из снимков она предстала во всей красе. Мария в пестром купальнике сидит в бассейне и наслаждается водными процедурами. Релаксируя, она закрыла глаза.

От взора восторженных поклонников не ускользнуло смелое декольте любимицы. Публика, сраженная аппетитными формами актрисы, оставляет восторженные комментарии в ее адрес. В комментариях фолловеры хвалят актрису и восхищаются тем, как она чудесно выглядит.

mashaaporoshina Релакс

Многие, конечно же, поняли, что этот снимок был сделан до того, как все россияне ушли на самоизоляцию. Из-за пандемии коронавируса Марии пришлось на время забросить любимое занятие. Но даже сейчас она не сидит без дела и смогла найти своеобразную замену спорту. С недавних пор Порошина является участницей 11-го сезона шоу "Танцы со звездами".

Новый сезон проекта ждали целых четыре года. В долгожданное шоу пара Марии Порошиной и Евгения Раева пользуется бешеной популярностью. Партнер актрисы - титулованный танцор, хореограф и неоднократный участник "Танцев со звездами".

Народная любимица предстает перед публикой и строгим жюри в разных образах: она уже была и гламурной дивой 20-х годов прошлого столетия, и восточной красавицей, и даже зажигательно станцевали ча-ча-ча в дерзком мини и колготках в сетку.

46-летняя актриса призналась, что очень волновалась перед тем, как дать согласие на участие в шоу. Но приняла этот вызов рази своих детей. "У меня их пятеро. Все это делается для них и ради них. Поэтому я пошла танцевать. Не все получается, но я старалась", - рассказала актриса.