2020-04-28T18:50:59+03:00
Звезды

"Начали тявкаться": Подольская откровенно рассказала о семейной жизни с Пресняковым

Артисты живут вместе 15 лет
Ольга ЛИБГАРДТ
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Артистка круглые сутки проводит с мужем Владимиром ПресняковымАртистка круглые сутки проводит с мужем Владимиром ПресняковымФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Наталья Подольская и Владимир Пресняков официально женаты десять лет. При этом супруги живут душа в душу 15 лет. Они воспитывают пятилетнего сына Артемия. На время пандемии из-за коронавируса семья уединилась в загородном доме в Подмосковье. Однако режим самоизоляции дается артистам непросто. У них стали возникать конфликты, ссоры знаменитостей участились.

Наталья Подольская рассказала о тяготах семейной жизни во время самоизоляции. По словам 37-летней певицы, находиться на одной территории круглые сутки очень сложно. Раньше у артистов были гастроли, но теперь все выступления отменены.

Артистка круглые сутки проводит с мужем Владимиром Пресняковым и сыном Артемием. Чтобы не разругаться вдрызг, исполнительница старается днем посвящать себя личным делам, а мужу уделяет внимание только вечером.

"Мы с Володей начали тявкаться из-за мелочей. Иногда мы уходим в разные комнаты, чтобы побыть в одиночестве. Но быстро успеваем соскучиться друг по другу", - сообщила Подольская во время прямого эфира с поклонниками в соцсетях.

Она говорит, что на бытовой почве конфликтов у них почти не возникает. Домашние обязанности у них разделены. "Володя, например, ни разу сам посуду не помыл, и я не буду его заставлять. Он не делал этого до встречи со мной", - говорит певица.

Зато, по словам Натальи, благодаря карантину у них в семье появились новые традиции. "Я встаю в 08:30, бужу сына. Мы обнимаемся, читаем утреннюю молитву, чистим зубы. Потом передаю сына няне и иду спать еще на пару часов. Днем тоже с сыном", - раскрыла подробности семейной жизни вокалистка.

Она добавила, что и о творчестве не забывает: "Мы с Володей поем вместе, записываем музыкальные видео". По вечерам, когда сын уже спит, супруги смотрят сериалы.

По мнению Подольской, счастливые семейные отношения - это общий труд мужчины и женщины.Оба супруга обязаны прилагать усилия и работать над отношениями. Если один из партнеров перестает над ними работать, начинаются проблемы. Напомним, для Натальи этот брак является первым, а вот для Преснякова - вторым. Сам музыкант неоднократно признавался, что именно рядом с Натальей познал настоящее семейное счастье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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