Правда ли, что многие россияне переболели коронавирусом еще зимой: Ответ показали тесты

В последнее время многие специалисты высказывают мысль о том, что россияне переболели коронавирусом еще в январе-феврале. Руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований Андрей Исаев опроверг эти слухи. По его словам, тест-системы не подтверждают то, что россияне могли переболеть COVID-19 зимой, так как у них не нет антител к вирусу.

- Первая постановка тест-систем показала, что слухи о том, что многие люди переболели в январе, феврале или марте, они пока не подтверждаются. Наша тест-система показывает, что антитела к COVID-19 выявлены только у лиц, которые имеют ПЦР-положительный, либо были в контакте с такими людьми, - рассказал Исаев в эфире радио "Комсомольская правда".

Еще в начале апреля по этой теме высказывалась представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. Она также не поддержала идею о том, что жители России могли переболеть коронавирусом зимой. По её словам, есть множество других распираторных вирусов со схожими симптомами. Это могли быть вирусы гриппа А,Б, риновирус или даже коронавирус другого штамма.

Исходя из этого Вуйнович призвала всех соблюдать самоизоляцию и не надеяться на то, что вспышка уже прошла.

Напомним, к 30 апреля число зараженных коронавирусом в России перевалило за 100 тысяч. Оно составило 106 498 человек. За все время эпидемии от COVID-19 скончались 1073 пациентов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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