"Как пошел ор": Степаненко рассказала о дележке имущества с Петросяном

Евгений Петросян и Елена Степаненко официально развелись в 2018 году после 33 лет совместной жизни. Судебные тяжбы между артистками идут по сей день. На кону - многомиллионное имущество бывших супругов.

За перипетиями в личной жизни Елены Степаненко и Евгения Петросяна наблюдает вся страна. До недавнего времени 67-летняя артистка отказывалась говорить на тему громкого развода с мужем. Однако недавно поделилась некоторыми подробностями расставания. Так, юмористка призналась, что скандальных разборок с дележом имущества можно было избежать.

"Предложил: «Делим поровну. Вот это - мне, это - тебе!». Я согласилась: «Хорошо - напиши, что и кому». Написал. Я говорю: «Прекрасно, только давай переставим эту фамилию туда, а другую - сюда!». Как пошел ор! Как? Что? Почему? Тогда я решила, что будет все поровну", - поведала Елена Григорьевна в эфире своей программы "Еще не вечер".

Степаненко также дала совет мужчинам. Мол, когда в их жизни появляется другая женщина, лучше во всем признаться жене.

"Мужики, пожалуйста, если у вас что-то заканчивается, если потеряли вы отношения, придите и скажите своей жене: «Дорогая, так получилось!». Настоящий мужчина понимает, что надо прийти, взять портфель и уйти", - цитирует звезду Собеседник.Ru.

К слову, развод пошел юмористке на пользу. В последнее время она буквально расцвела и своим примером показывает, что пережитый стресс - позади. После расставания с Евгением Вагановичем на своей внешности артистка решила не экономить. Это можно легко заметить, сравнив фотографии юмористки последних лет. Она сбросила лишние килограммы, помолодела и стала роскошно одеваться. "У меня сейчас все в порядке. Если не копаться в истории с разводом и дележе имущества, у меня все хорошо. Главное же, что у тебя в душе. А у меня в душе все хорошо", - признавалась похорошевшая звезда.