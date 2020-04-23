"По стопам Петросяна": молодая жена сатирика с пакетом на голове насмешила Инстаграм

Молодая жена Евгения Петросяна месяц соблюдала режим самоизоляции. По возвращении из Дубая Татьяна Брухунова и ее именитый супруг уединились в московской квартире. Избранница сатирика погрузилась с головой в домашние хлопоты. Каждый день она готовила что-то вкусненькое, о чем рассказывала поклонникам. И вот на днях девушка решила все-таки выйти на улицу впервые за целый месяц.

Татьяна Брухунова опубликовала в блоге снимок, который у одних подписчиков вызвал недоумение, а других рассмешил так, что они посоветовали молодой жене Евгения Петросяна выступать с ним на одной сцене.

Татьяна позирует в ярко-желтом пальто с бирюзовыми цветами и с пакетом на голове. Вероятно, от того самого пальто. "Сегодня ровно месяц, как я ни разу не выходила из дома! В честь этого «события» вышла во двор подышать", - заявила 31-летняя Брухунова.

bruhunova Сегодня ровно месяц, как я ни разу не выходила из дома!

"Вы пугаете... Почему в пакете?", "А как вы в пакете дышите?", "По стопам Петросяна", "Танечка, Вам пора на сцену. Составить компанию Евгению Вагановичу. Из вас вышел бы отменный дуэт. У Вас прекрасно получается смешить публику!", "Какая вы шутница!", "Ой, не могу, вы хулиганка", "Только не задохнитесь!", "Танюша прекрасна!", - комментируют фолловеры.

Не прошла мимо и молодая мать Божена Рынска. Она осталась в восторге от наряда Татьяны. "Пальто дивное. Это кто?", - поинтересовалась светская обозревательница у спутницы жизни 74-летнего юмориста. Брухунова любозно назвала бренд наряда и дала ссылку, где можно приобрести обновку.

Стоит отметить, что с недавних пор Божена и Татьяна неплохо ладят. Когда Рынска объявила о рождении дочки Женечки, то тут же успела сосвататься малышку новорожденному сыну Петросяна. Обозревательница обменялась любезностями с Брухуновой. "Примите мои самые теплые поздравления! Здоровья малышке и счастливой судьбы!", - написала 31-летняя Татьяна. Рынска тут же ответила: "И вас также! Вот вам готовая невеста! Она уже очень красивая и женственная стала". На что Брухунова оставила смайл с сердечками.

Кстати, в канун празднования Пасхи Евгений Петросян и Татьяна Брухунова решили перестать скрывать от публики, что они живут вместе, и показали совместный быт. И хотя официальных заявлений на этот счет они не делали, но в своих блогах супруги выложили похожие поздравления в одинаковых локациях. На снимках можно заметить один и тот же стол с куличом и крашеными яйцами, голубую скатерть с вышивкой "ХВ" и пышный букет в хрустальной вазе.