"Сутки я рыдала, месяц плакала": молодая жена Петросяна полтора года скрывала печальное событие

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян на днях приятно удивили общественность, приоткрыв завесу своей личной жизни. На Пасху сатирик и его молодая жена разместили в блогах фотографии, благодаря которым поклонники смогли увидеть совместный быт супругов. И вот спустя сутки избранница артиста поделилась сокровенным.

Татьяна Брухунова активно ведет блог. 31-летняя жена Евгения Петросяна обсуждает с поклонниками фильмы, делает обзоры косметики, философствует и устраивает прямые эфиры. При этом девушка не раз заявляла о том, что о личной жизни будет тоже рассказывать, но очень дозировано и когда сама того пожелает. И вот на следующий день после Светлого Христова Воскресения она решилась поделиться печальной новостью.

"У нас собака! Была... Я не хотела рассказывать эту историю здесь, тем более, что прошло уже 1,5 года. Но так вышло, что по сей день я очень болезненно переживаю эту историю и подумала, что мой опыт может предупредить чью-то ошибку", - обратилась Татьяна к подписчикам.

Она сообщила, что долго мечтала о маленьком пушистом комочке. В январе 2019-го ей подарили щенка сиба-ину.

"Я ждала ее с ноября (почти сразу от рождения). Долго выбирали имя. Увидев ее на фото, сомнений не было - эта девочка моя. И вот Татьянин день. И рыжий комочек счастья приехал в свой новый дом. Прошло чуть меньше суток, когда я поняла, что задыхаюсь", - написала Брухунова.

bruhunova У нас собака! Была...

На следующий день, девушка сдала кровь. "Ответ был жутким: аллергия со сложновыговариваемыми терминами. Иными словами мой организм категорически взбунтовался против собаки. Сказать, что я была в шоке - не сказать ничего. У многих моих друзей в доме живут собаки. Я играла с ними и даже ночевала в одном пространстве, никогда ничего подобного не было", - делится жена Евгения Вагановича.

Таня и предположить не могла, что все так обернется. Не знала она и о своей болезни. "Аллерголог был непреклонен: возвращайте собаку обратно или узнаете, что такое отек квинке. Сутки я рыдала. Еще месяц плакала... Каждый день. Собаку в тот же день мы вернули в питомник", - заявила Брухунова.

Она по сей день корит себя. "Позволила беспечно взять живое существо в дом и не удосужилась даже подумать, а уживемся ли мы вместе. Ведь я аллергик со стажем (правда, пищевой). Но я боец! И сдаваться не собираюсь. Сиба-ину - моя мечта! Я вылечусь. Впереди еще долгий путь, но больше года я на пути и сворачивать не собираюсь. И обязательно возьму в свой дом рыжий хвостик! ", - резюмировала красавица.

Поклонники были настолько шокированы откровением, что оставляют в комментариях кроме слов сочувствия и поддержки слезливые смайлики. "Прочитала ваше сообщение. Как же тяжело и горько", "Таня, вы сильная, я плачут так же сильно, как вы, когда вам пришлось отдать вашу кроху", "Танечка. вы обязательно поправитесь", "Дай Бог, подлечитесь, и будет вам счастье", - пишут фолловеры.

Одна из поклонниц поинтересовалась: "А вы не знаете, как сложилась судьба малышки? Нашла она семью?". На что жена Петросяна ответила: "Конечно же знаю! Я регулярно справляюсь о ней. Получаю фото и видео. Моя девочка живет в питомнике по прежнему с мамой и сестрой. Ее до сих пор не взяли, так как это, скорее всего, связано с ценой. Эта порода довольно дорогая".