«У певцов сильные легкие, это помогло Наде выкарабкаться!»: коллеги и муж поздравляют Бабкину с выпиской из больницы

Надежду Бабкину накануне майских праздников выписали из больницы. О полном восстановлении народная артистка сообщила на своей странице в инстаграме: «Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания. Также я хочу поблагодарить весь средний и младший медицинский персонал за отзывчивость, внимание и теплоту».

Гражданский муж Бабкиной Евгений Гор сообщив, что Надежда Георгиевна дома, уточнил: «Выписали здоровенькой даже раньше, чем предполагали. Этот треш закончился».

Родные не устают благодарить столичных врачей за спасение Надежды Георгиевны. Напомним, что Бабкину госпитализировали месяц назад с диагнозом пневмония. Состояние артистки в какой-то момент было тяжелым, благодаря врачам Бабкина победила болезнь. Конечно, немаловажную роль сыграл крепкий организм Надежды Георгиевны. Это подтвердил Владимир Винокур в эфире радио «Комсомольская правда»: «Разговаривал с Надей, она дома, полностью здорова. Никакого дополнительного лечения не требуется. У певцов сильные легкие, это помогло ей выкарабкаться».

Надежду Бабкину в «Модном приговоре» мы увидим летом

Коллеги по «Модному приговору» отправили не только добрые слова, но и корзину фруктов. «Надя, как прекрасно, что дома!», - коллега по передаче Эвелина Хромченко надеется, что скоро артистка вернется в рабочий строй. Выпуски «Модного приговора» сняли на этой неделе для эфиров на весь май - Надежду Бабкину заменила Екатерина Скулкина. В конце мая отснимут эфиры на июнь с Юлией Барановской. А Надежда Георгиевна, скорее всего, будет сниматься в июне. А пока она уже на связи со своим коллективом театра «Русская песня» - Бабкина всегда держит рабочую ситуацию под контролем. «Мы за вас очень переживали! Берегите себя!» - радуется за выздоровление коллеги Алсу.

Помимо звезд тысячи поклонников искренне поздравляют Бабкину с возвращением домой. «Ох, как мы переживали всей семьей за вас», «мы вас очень любим, Наденька, никогда так больше нас не пугайте, рады как за родную», «берегите теперь себя, дай Бог вам долгих лет жизни», «мы рады вашему возвращению», «оптимизм вам, закалка, крепкое здоровье – все помогло вернуться домой»!

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