Пять миллионов в неделю: Оксана Самойлова бьет заработки Юлии Барановской

У многодетной семьи Джигана и Оксаны Самойловой ежемесячные расходы только на бытовые нужды стремятся к миллиону рублей. На самоизоляции, когда большинство артистов тратят заработанные ранее «подушки безопасности», этой семье надо зарабатывать, потому как основные сбережения были потрачены во время путешествия в Америку, где родился четвертый ребенок. Удивительно, но им удается удержать на плаву семейный бюджет: ради этого пришлось нарушить некоторые правила, которые ранее существовали у звездной пары.

За особенностями развода 34-летнего рэпера Джигана и 31-летней Оксаны Самойловой следит вся страна. Драматургия сериальная: счастливые супруги с тремя дочками живут в красивом особняке, у них миллионы поклонников, которым ретранслируют семейные ценности, рэпер муж содержит семью, жена самореализовалась и даже сама зарабатывает «на помаду».

Но долгожданное рождение сына оборачивается испытаниями – все планы рушатся из-за измен главы семьи и его пристрастия к запрещенным веществам. И начинается самое интересное – миллионы зрителей следят за испытаниями супругов на моральную и финансовую устойчивость, происходят события и переживания знакомые большинству семей страны. Жизнь пишет сценарий сама в режиме реального времени. Что же происходит в звездном семействе после того, как Оксана Самойлова сообщила о своем намерении развестись с Джиганом.

Пара поженилась в 2012 годуФото: Личный архив

Сложно поверить, но только на содержание особняка (коммуналка, чистка бассейна, охрана, вынос мусора и пр.) в месяц необходимо около 100 тыс. руб. Прислуга (помощники по хозяйству, няни) – оплата 90 тыс. руб. одному сотруднику. Учеба в частной школе, годовое обслуживание детей в частной клинике, медстраховка первого года жизни ребенка (с полным обслуживанием и прививками) обходится в полмиллиона. Бытовые нужды, содержание парка автомобилей и другие необходимые для поддержания высокого уровня жизни расходы стремятся к миллиону рублей в месяц.

Часть коллег пары по шоу-бизнесу сразу предположила, что это пиар-развод ради внимания к семье и извлечения дивидендов из ситуации. Но все сложности в жизни Оксаны случились на самом деле – здесь нет места выдумки. И решение о расставании с мужем, принятое на эмоциях – тоже правда. Вот только пока нет заявления о разводе, а есть желание получить максимум выгоды из всей этой ситуации. Выгоды репутационной и финансовой. И она уже получена.

Оксане Самойловой, как когда-то Юлии Барановской, сочувствуют миллионы женщин по всей стране – интерес и поддержка звездных и обычных мам колоссальная. Поэтому к Самойловой пришла денежная реклама, и она впервые стала размещать проекты, на которые раньше не соглашалась – розыгрыши, марафоны и т.п. Отдача у блогеров и рекламодателей колоссальная, они уже планируют новые размещения у Оксаны. Только к последнему рекламному розыгрышу Самойловой за сутки – 307 тысяч (!) комментариев. Это говорит об активности аудитории, и наличии настоящих (а не накрученных) подписчиков в социальных сетях. Такой активности нет ни у одной российской звезды – только у западных блогеров и артистов.

За неделю такой рекламной активности минимальный гонорар – 5 миллионов рублей. То есть, Оксана теперь может зарабатывать за неделю столько же, сколько в прошлом году получал ее супруг за месяц. У Самойловой остался интернет-магазин одежды, но там доходы несравнимо меньше. Такую сумму за столь короткое время не зарабатывала ни одна звёздная разведёнка.

У многодетной семьи Джигана и Оксаны Самойловой ежемесячные расходы только на бытовые нужды стремятся к миллиону рублейФото: Личный архив

А что же Джиган? Он восстанавливает здоровье в реабилитационном центре (стоимость пребывания 100 тыс. руб. в сутки) и уже приступил к активной работе — выпустил трек и клип. Ожидаемо эксплуатирует тему раскаяния перед женой: люблю, осознал, мечтаю вернуть доверие второй половины. Однако у музыканта прорыва не случилось. Впрочем, как и в личной жизни. Пока.

Джиган вымаливает прощение у Оксаны: не только словами, но и подарками. Вновь старается стать примерным отцом и мужем. Самойлова восстанавливается у психолога. Решит Оксана все же подавать на развод или простит Джигана? Это уже не важно. Очевидно одно – Оксана Самойлова повторит головокружительную карьеру Юлии Барановской, которая после предательства мужа стала богатой и успешной женщиной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765839" frameborder="0"></iframe> Джиган съехал от жены с четырьмя детьми.Фанаты волнуются за Джигана. Ведь в последнее время он ведёт себя неадекватно. Между тем недавно в семье рэпера и Оксаны Самойловой всё было идеально… Что же случилось?

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