2020-04-16T20:19:16+03:00
Звезды

Сауна и пятиразовое питание: рэпер Джиган в элитной клинике платит по 100 тысяч в сутки

Оксана Самойлова навещала мужа лишь один раз
Ольга ЛИБГАРДТ
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Рэпер Джиган поселился в апартаментах площадью 130 квадратных метровРэпер Джиган поселился в апартаментах площадью 130 квадратных метровФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Рэпер Джиган около двух недель пропал из поля зрения поклонников. Он перестал выходить на связь, а его жена Оксана Самойлова никак не комментировала внезапное исчезновение супруга. Позже рэпер Гуф сообщил, что Джиган находится в больнице. Как оказалось, многодетный отец усиленно лечится в Ивановской области. Певец платит по 100 тысяч рублей за каждые сутки пребывания в элитной клинике. На сегодняшний день музыкант отдал за лечение более миллиона рублей.

Рэпер Джиган поселился в апартаментах площадью 130 квадратных метров. В распоряжении музыканта - терраса, сауна, пятиразовое детокс-питание. Поправить здоровье в этом райском уголке - удовольствие не из дешевых. Сутки пребывания здесь обходятся певцу в 100 тысяч рублей, сообщает "СтарХит".

Один раз в день Джигану разрешают выходить на связь. Покидать территорию комплекса рэперу запрещено. Гуляет он в сопровождении сотрудников клиники.

Оксана Самойлова навещала мужа лишь однажды. Модель приезжала без детей. Она старается вернуться к нормальной жизни после того, как объявила о разводе с отцом своих четырех детей. "Я не в депрессии и не в запое. Конечно мне не по себе. Но я как будто заново вхожу в этот мир. Мир, где я взрослая,самодостаточная и свободная", - писала красавица в блоге.

В настоящее время многодетная мама планирует отпраздновать общий с младшей дочерью Майей день рождения. Модель решила затеять масштабный праздник для себя и наследницы 27 апреля.

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"Майя, ты знаешь, что у нас с тобой скоро день рождения? Что будем делать? Отмечать будем?", - обратилась Оксана к наследнице. После долгих обсуждений мама и дочка сошлись во мнении, что аниматоры к ним не придут из-за коронавируса. Поклонников же интересует только один вопрос - появится ли Джиган на торжестве по случаю дней рождения жены и дочки.

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Родился с готовой прической
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Напомним, у рэпера Джигана и Оксаны Самойловой растут четверо детей. В рождении наследников пары можно заметить интересную закономерность. Они появляются на свет каждые три года. Старшая дочь Ариела родилась в 2011-м, через три года на свет появилась Лея, а еще через три - Майя. Четвертый ребенок - долгожданный сын Давид - родился в феврале 2020-го.

Джиган съехал от жены с четырьмя детьми.Фанаты волнуются за Джигана. Ведь в последнее время он ведёт себя неадекватно. Между тем недавно в семье рэпера и Оксаны Самойловой всё было идеально… Что же случилось?

ИСТОЧНИК KP.RU

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