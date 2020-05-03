"А что ты сделала, чтобы он не бил?": Регина Тодоренко повторила скандальные слова

Регина Тодоренко через неделю после скандала, который она спровоцировала своими высказываниями на тему домашнего насилия, записала видео для поклонников. Артистка объявила о том, что сняла фильм, посвященный тем, кто пережил подобные отношения.

"Сама виновата. Сама выбирала. А куда ты смотрела, когда выходила замуж. Не выноси сор из избы. А что ты сделала, чтобы он не бил?", - этими словами Регина Тодоренко начала свое обращение к поклонникам.

reginatodorenko Друзья! Я решила разобраться в проблеме...

Примечательно, что именно эти фразы и спровоцировали жуткий скандал, стоивший звезде рекламных контрактов на несколько миллионов рублей.

По словам артистки, она всю неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. "Результатом стал фильм, который расскажет, что делать, если это произошло с вами или с кем-то из ваших знакомых", - написала она в блоге.

Однако звезда "Орла и решки" предусмотрительно закрыла возможность оставлять комментарии. Слишком свежа в ее памяти травля, которую фолловеры устроили красавице.

Напомним, скандал разгорелся после того, как Регина Тодоренко в интервью PeopleTalk высказалась о стремлении некоторых знаменитостей выставлять на всеобщее обозрение нелицеприятные подробности своей супружеской жизни. "Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: «Боже, мой муж меня бьет!». Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?", - задалась вопросом жена Влада Топалова.

Многие решили, что этими вопросами телеведущая оправдывает домашнее насилие. Следом за этим интервью последовал прямой эфир с главным редактором Glamour. Регина являлась "Женщиной года" по версии этого издания. И опять девушки обсуждали тему домашнего насилия. "Психологи доказали, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Она хочет быть спасительницей: мужчина ее избил, когда был пьяным, а она ему с утра и рассол принесет, и супчик", - заявила Тодоренко.

После этих Регину стали травить в соцсетях. Под давлением общественности глянцевый журнал вынужден был пойти на беспрецедентный шаг и лишить Тодоренко звания "Женщина года". Сама Тодоренко трижды извинилась пере публикой. Она отметила, что решила сделать свой блог площадкой для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет молчать.