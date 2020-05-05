2020-05-05T14:53:36+03:00
Звезды

"Самая лучшая девочка": Светлана Бондарчук показала повзрослевшую дочь Варю

Наследница Федора Бондарчука и модели вступила во взрослую жизнь
Ольга ЛИБГАРДТ
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Поклонники стали оставлять под снимком сотни комментариев с пожеланиямиПоклонники стали оставлять под снимком сотни комментариев с пожеланиямиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Каждый год 5 мая Светлана Бондарчук публикует в блоге фотографии своей дочки Вари, которую она родила в 1999 году от режиссера Федора Бондарчука. Модель трогательно обратилась к девушке по случаю ее дня рождения.

5 мая дочь Светланы и Федора Бондарчуков отмечает день рождения. Варе исполнился 21 год. В честь этого события мама девушки опубликовала в блоге очень трогательную фотографию именинницы.

Сложно сказать, когда именно был сделан снимок. Варя позирует в кадре, сидя под деревом на лужайке. Именинница запечатлена в профиль. Она улыбается.

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Любовь моя, с Днем рождения!
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"Любовь моя, с днем рождения! Ты самая лучшая девочка в мире", - подписала фото Светлана.

Поклонники стали оставлять под снимком сотни комментариев с пожеланиями Варе здоровья и всего самого хорошего. Теплые слава пишут как обычные фолловеры, так и знаменитости.

Напомним, Варвара Бондарчук родилась раньше срока. В детстве ребенку поставили диагноз - детский церебральный паралич. Родители практически никогда ничего не говорили о ее здоровье. Варя давно живет за границей. Светлана отмечала, что там ее наследнице смогут оказать более качественную медицинскую помощь. Во время эфира программы "Судьба человека" Бондарчук сообщила, что дочь - важная часть ее жизни. При этом модель подтвердила, что у ребенка есть особенности в развитии: "У Вари все прекрасно. Она - счастливый ребенок. Драмы нет. Да, Варя - особенный ребенок, но она в абсолютной любви. Удивительная девочка".

Федор и Светлана Бондарчук после развода продолжают вместе заботиться о дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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