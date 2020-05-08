Певец Шура перенес 25-ю операцию

Певец Шура (Александр Медведев) по праву считается одним из самых эпатажных артистов. Он выходил на сцену в плавках и шубе, носил босоножки на огромной платформе, менял цвет волос, худел донельзя и также резко набирал вес, широко улыбался, демонстрируя отсутствие зубов, которые ему выбил младший брат. Сейчас звезда 90-х остепенился, обзавелся новой челюстью, но по сей день испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

shuramedvedev Улыбайтесь чаще

Певец Шура, пожалуй, ничего не скрывает от своих поклонников, за что снискал любовь миллионов. Последнее время 44-летний артист сильно похудел. Публика поначалу обрадовалась, мол, звезда ведет здоровый образ жизни и сидит на диете. Но, оказывается, певец серьезно болен.

О своей болезни Шура узнал случайно. Не секрет, что артист несколько лет назад перенес операцию по удаления злокачественной опухоли. Тогда его чудом спасли от онкологии. Теперь знаменитость постоянно обследуется.

shuramedvedev Весна пришла, Шуре дорогу

Врач сделал ему гастроскопию, после которой назначил экстренную операцию. "Я просто пошел сдать анализы, проглотил «кишку». Выходит медсестра, говорит: «Вам через два дня на операционный стол». Я говорю, мол, в связи с чем? А она мне: «В связи с тем, что у тебя, дорогой мой, 13-сантиметровая грыжа в желудке», - поделился Медведев в эфире нового выпуска YouTube-шоу Анны Седоковой "Квартира 69".

Певец также добавил, что эта операция стала 25-й в его жизни. "Каждый раз, когда ложусь на стол, думаю, за что мне это. Ну я уже не спрашиваю, почему... Онкологические болячки не болят, только в четвертой стадии", - признается исполнитель хита "Твори добро". Он отметил, что сейчас чувствует себя хорошо, но должен соблюдать довольно строгую диету.

shuramedvedev Это мой диетический ужин, добрый вечер!

Напомним, Шура на протяжении многих лет активно борется за свое здоровье. Он был наркозависимым, перенес рак яичка. После операции и 18 курсов химиотерапии певец несколько лет передвигался на инвалидной коляске. В интервью Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион" он говорил, что после тяжелых курсов химиотерапии "ему не хотелось жить". Два года назад вокалист перенес серьезную операцию на тазобедренном суставе. В начале 2019 года в прессе широко муссировались слухи о том, что звезда 90-х медленно, но верно спивается. Об этом рассказывали соседи певца. В ответ Шура опроверг все обвинения в пристрастии к алкоголю. Конечно, певец не скрывает, что любит иногда выпить. Однако ни о какой зависимости речи не идет.