После феминистского шторма Джонни Деппа выкинули из «Пиратов Карибского моря»: Джека Воробья могут заменить женщиной

Когда идет борьба за права, разбираться некогда.

Что за права, кого обидели, кто виноват, почему мужик бежит от жены — не имеет значения.

Главное, поскорей налепить ярлык на лоб, провозгласить победу правосудия и искать новый повод для борьбы.

В последнее время примерно по такому сценарию живет Голливуд.

Так похоронили карьеру Кевина Спейси (оправдан судом).

Актер Кевин Спейси.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Так врыли в землю заживо Харви Вайнштейна (осужден за бартерные сексуальные отношения с актрисами, получавшими роли через постель).

Так прикапывают и Джонни Деппа.

Как мы помним, он развелся с коллегой Эмбер Херд в 2017 году, и выплатил ей по мировому соглашению семь миллионов долларов (513 миллионов рублей).

Джонни Депп и Эмбер Херд в 2015 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И вот уже у суда есть десятки аудиозаписей разговоров Деппа и Херд и 87 видеороликов, из которых следует — она била мужа, как умеет.

И вот выясняется, что по ночам, пока Джонни не было дома, его жену навещал Илон Маск.

И вот уже сама Эмбер признается в том, что вела себя неадекватно, и немного поколачивала толерантного супруга.

И вот уже бывшие жены Деппа, Ванесса Паради и Лори Энн Эллисон, бьются об заклад, что такого и быть не могло, это совсем не в стиле актера. А они-то с ним пожили поболее Эмбер.

Но разве до этого есть кому-то дело?

Ведь речь идет о модном тренде — «домашнее насилие»!

Старину Джонни обвинили в ПОСЯГАТЕЛЬСТВЕ на святое — женскую хрупкость. Подумаешь, девушка прикладывала мужа дверью и кидалась в него тяжелыми предметами? Изменяла иногда. А один раз, разозлившись, что актер опоздал на два часа на вечеринку к 30-летию Эмбер, она...накакала на его подушку.

С кем не бывает, правда?

Не стоит забывать, что даже в состоянии алкогольного опьянения, в ярости и беспамятстве она — девушка прежде всего, слабый пол. Не имел права.

Так Депп лишился одной из самых звездных ролей — капитана Джека Воробья во франшизе «Пираты Карибского моря». Компания Disney объявила о прекращении сотрудничества с актером, в очередной части проекта главного персонажа не будет.

Кто придет ему на место?

Угадайте с одной попытки.

Конечно, победительница и главный бенефициар эпохи феминизма — женщина.

Да, место капитана Джека Воробья в центре сюжета, скорее всего, займет барышня. Список кандидаток на свято место возглавляет рыжеволосая шотландка Карен Гиллан, сыгравшая в «Стражах Галактики» и «Мстителях». Disney заявил, что крайне заинтересован в сотрудничестве с актрисой.

Где и каким образом будет развиваться действие новых «Пиратов Карибского моря», пока не разглашается. Бюджет картины оценивается в 100 миллионов долларов (7,3 миллиарда рублей).