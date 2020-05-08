2020-05-08T20:19:45+03:00
Звезды

После феминистского шторма Джонни Деппа выкинули из «Пиратов Карибского моря»: Джека Воробья могут заменить женщиной

Суды с бывшей женой еще идут, а карьера актера уже вовсю рушится
Константин ГЛЫБА
Поделиться:
Джонни Депп в фильме "Пираты Карибского моря".Джонни Депп в фильме "Пираты Карибского моря".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Когда идет борьба за права, разбираться некогда.

Что за права, кого обидели, кто виноват, почему мужик бежит от жены — не имеет значения.

Главное, поскорей налепить ярлык на лоб, провозгласить победу правосудия и искать новый повод для борьбы.

В последнее время примерно по такому сценарию живет Голливуд.

Так похоронили карьеру Кевина Спейси (оправдан судом).

Актер Кевин Спейси. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Кевин Спейси.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Так врыли в землю заживо Харви Вайнштейна (осужден за бартерные сексуальные отношения с актрисами, получавшими роли через постель).

Так прикапывают и Джонни Деппа.

Как мы помним, он развелся с коллегой Эмбер Херд в 2017 году, и выплатил ей по мировому соглашению семь миллионов долларов (513 миллионов рублей).

Джонни Депп и Эмбер Херд в 2015 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джонни Депп и Эмбер Херд в 2015 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И вот уже у суда есть десятки аудиозаписей разговоров Деппа и Херд и 87 видеороликов, из которых следует — она била мужа, как умеет.

И вот выясняется, что по ночам, пока Джонни не было дома, его жену навещал Илон Маск.

И вот уже сама Эмбер признается в том, что вела себя неадекватно, и немного поколачивала толерантного супруга.

И вот уже бывшие жены Деппа, Ванесса Паради и Лори Энн Эллисон, бьются об заклад, что такого и быть не могло, это совсем не в стиле актера. А они-то с ним пожили поболее Эмбер.

Но разве до этого есть кому-то дело?

Ведь речь идет о модном тренде — «домашнее насилие»!

Старину Джонни обвинили в ПОСЯГАТЕЛЬСТВЕ на святое — женскую хрупкость. Подумаешь, девушка прикладывала мужа дверью и кидалась в него тяжелыми предметами? Изменяла иногда. А один раз, разозлившись, что актер опоздал на два часа на вечеринку к 30-летию Эмбер, она...накакала на его подушку.

С кем не бывает, правда?

Не стоит забывать, что даже в состоянии алкогольного опьянения, в ярости и беспамятстве она — девушка прежде всего, слабый пол. Не имел права.

Так Депп лишился одной из самых звездных ролей — капитана Джека Воробья во франшизе «Пираты Карибского моря». Компания Disney объявила о прекращении сотрудничества с актером, в очередной части проекта главного персонажа не будет.

Кто придет ему на место?

Угадайте с одной попытки.

Конечно, победительница и главный бенефициар эпохи феминизма — женщина.

Да, место капитана Джека Воробья в центре сюжета, скорее всего, займет барышня. Список кандидаток на свято место возглавляет рыжеволосая шотландка Карен Гиллан, сыгравшая в «Стражах Галактики» и «Мстителях». Disney заявил, что крайне заинтересован в сотрудничестве с актрисой.

Где и каким образом будет развиваться действие новых «Пиратов Карибского моря», пока не разглашается. Бюджет картины оценивается в 100 миллионов долларов (7,3 миллиарда рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Джонни Депп, досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Живу очень достойно и красиво даже на небольшие деньги»: Валентина Титова рассказала о своей пенсии
Известная актриса объяснила «КП», почему у нее нет звания ни народной, ни заслуженной артистки Известная актриса рассказала «КП», почему у нее нет звания ни народной, ни заслуженной артистки
Новости 24
В ВОЗ заявила, что активные действия России в борьбе с коронавирусом показали свою эффективность
За неделю цены на гречку выросли на 2,6%
Эксперт ВОЗ рассказала о влиянии курения на развитие коронавируса
«Чрезмерное увлечение садоводством»: гитарист Queen попал в больницу с «разорванной в клочья» ягодицей
ВОЗ объяснила растущие цифры по коронавирусу в России
Ветераны-россияне, живущие в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, получат до 75 тысяч рублей к 9 Мая
Онищенко рассказал, сколько коронавирус живет на одежде и защитных масках
Уровень безработицы в США за апрель обновил максимум 1940 года
Губернатор Александр Дрозденко: «Найдите время, позвоните ветеранам и поздравьте их»
Джонсон пригласил Путина принять участие в видеосаммите по разработке вакцины от коронавируса
Путин поручил выделить 5 млрд на закупки машин скорой помощи для регионов
Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
«Улицы Победы»: до конца года по всей России благоустроят почти 400 дорог, проспектов и площадей
Основателя паблика «Омбудсмен полиции» арестовали по делу о вымогательстве
Ленинградская область ко Дню Победы отремонтировала Дорогу жизни
Ученый раскрыл главную особенность коронавируса
В Москве не был обжалован ни один из 35 тысяч штрафов за нарушение самоизоляции
Звезда «Гарри Поттера» впервые стал отцом
Трамп не верит, что Китай мог преднамеренно впустить коронавирус за пределы страны
Власти Москвы объяснили требования к ношению масок и перчаток
Эксперты уверены - российские полицейские смогут проходить сквозь любые двери
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла из-за назначения Саакашвили
Джонсон выразил Путину признательность за решающий вклад СССР в победу над нацизмом
Китай может продать часть госдолга США и обвалить курс доллара
Коронавирус у Владимира Якушева: что известно о состоянии здоровья главы Минстроя
ВОЗ не уверена, что первым источником коронавируса стал рынок в Ухане
Глава Роспотребнадзора сообщила, когда могут быть сняты ограничения из-за коронавируса