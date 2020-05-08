После феминистского шторма Джонни Деппа выкинули из «Пиратов Карибского моря»: Джека Воробья могут заменить женщиной
Когда идет борьба за права, разбираться некогда.
Что за права, кого обидели, кто виноват, почему мужик бежит от жены — не имеет значения.
Главное, поскорей налепить ярлык на лоб, провозгласить победу правосудия и искать новый повод для борьбы.
В последнее время примерно по такому сценарию живет Голливуд.
Так похоронили карьеру Кевина Спейси (оправдан судом).
Актер Кевин Спейси.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Так врыли в землю заживо Харви Вайнштейна (осужден за бартерные сексуальные отношения с актрисами, получавшими роли через постель).
Так прикапывают и Джонни Деппа.
Как мы помним, он развелся с коллегой Эмбер Херд в 2017 году, и выплатил ей по мировому соглашению семь миллионов долларов (513 миллионов рублей).
Джонни Депп и Эмбер Херд в 2015 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
И вот уже у суда есть десятки аудиозаписей разговоров Деппа и Херд и 87 видеороликов, из которых следует — она била мужа, как умеет.
И вот выясняется, что по ночам, пока Джонни не было дома, его жену навещал Илон Маск.
И вот уже сама Эмбер признается в том, что вела себя неадекватно, и немного поколачивала толерантного супруга.
И вот уже бывшие жены Деппа, Ванесса Паради и Лори Энн Эллисон, бьются об заклад, что такого и быть не могло, это совсем не в стиле актера. А они-то с ним пожили поболее Эмбер.
Но разве до этого есть кому-то дело?
Ведь речь идет о модном тренде — «домашнее насилие»!
Старину Джонни обвинили в ПОСЯГАТЕЛЬСТВЕ на святое — женскую хрупкость. Подумаешь, девушка прикладывала мужа дверью и кидалась в него тяжелыми предметами? Изменяла иногда. А один раз, разозлившись, что актер опоздал на два часа на вечеринку к 30-летию Эмбер, она...накакала на его подушку.
С кем не бывает, правда?
Не стоит забывать, что даже в состоянии алкогольного опьянения, в ярости и беспамятстве она — девушка прежде всего, слабый пол. Не имел права.
Так Депп лишился одной из самых звездных ролей — капитана Джека Воробья во франшизе «Пираты Карибского моря». Компания Disney объявила о прекращении сотрудничества с актером, в очередной части проекта главного персонажа не будет.
Кто придет ему на место?
Угадайте с одной попытки.
Конечно, победительница и главный бенефициар эпохи феминизма — женщина.
Да, место капитана Джека Воробья в центре сюжета, скорее всего, займет барышня. Список кандидаток на свято место возглавляет рыжеволосая шотландка Карен Гиллан, сыгравшая в «Стражах Галактики» и «Мстителях». Disney заявил, что крайне заинтересован в сотрудничестве с актрисой.
Где и каким образом будет развиваться действие новых «Пиратов Карибского моря», пока не разглашается. Бюджет картины оценивается в 100 миллионов долларов (7,3 миллиарда рублей).
ИСТОЧНИК KP.RU
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