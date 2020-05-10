Алексей Олейник поставил рекорд долголетия на ринге

Это войдет в историю мирового спорта! Российский тяжеловес Алексей Олейник на турнире UFC-249, который в ночь на 10-е мая прошел в Джексонвилле (штат Флорида), победил Фабрисиу Вердума и установил уникальный рекорд долголетия. 42-летний боец смешанного стиля стал единственным, кто побеждал в четырех десятилетиях (1990-е, 2000-е, 2010-е, 2020-е)!

Спортсмен из Харькова, который в 2014 году сменил украинское гражданство на российское, свою карьеру начал еще в 1996 году. За это время он выступал на турнирах разных организаций - Bellator, M-1 Global, KSW, ProFC. А потом Олейник попал на орбиту UFC, где тоже отличился. Всего на его счету 59 побед при 13 поражениях и 1 ничей.

Но эта победа ценна еще и тем, что Олейник в прошлом году потерпел два сокрушительных поражения.

20 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге на UFC Fight Night 149 он уступил в первом же раунде Алистару Овериму техническим нокаутом. А 21 июля 2019 года Олейник за 12 секунд проиграл Уолту Харрису в рамках шоу UFC on ESPN в Сан-Антонио. При этом Алексей получил страшную травму – двойной перелом ноги. После этого многие отправляли Олейника на пенсию, но мужественный спортсмен смог вернуться в октагон. 18 января 2020 года, на турнире UFC 246, он в конце второго раунда болевым приемом одолел Мориса Грина, после чего вновь оказался в большой игре.

Любопытно, что непобедимый Хабиб Нурмагомедов многое в своей технике перенял у многократного чемпиона России, Европы и мира по самбо Алексея Олейника. К примеру, Хабиб часто побеждал коронным приемом Олейника – удушением сзади. Именно так дагестанский боец разделался с Конором Макгрегором в эпическом поединке в Лас-Вегасе. Комментируя тот бой Олейник в интервью «КП» скромно сказал, что это обычный прием в смешанных единоборствах и он просто хорошо его отработал.

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