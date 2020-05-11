Коронавирус в Европе и мире, последние новости на 11 мая: большинство стран ослабляют карантин, а в Ухане — новые случаи болезни

9 мая исполнилось пять месяцев с того момента, как в китайском Ухане от коронавируса нового типа умер человек (по крайней мере, из тех, о ком официально известно). С тех пор количество заражённых превысило 4 млн, но в большинстве стран пик эпидемии уже миновал. И многие даже смягчают карантинные меры.

Британия: вчера — «оставайтесь дома», сегодня — «оставайтесь настороже»

В английскую прессу утёк план поэтапной отмены карантина. Например, готовятся к открытию садовые центры (гипермаркеты, где можно купить товары для усадьбы и огорода). Люди, которые работают из дома, должны по возможности там же и оставаться. Зато на те рабочие места — например, на производстве — которые в карантин были «закрыты как непервоочередные» — теперь можно вернуться.

Медики благодарят за поддержку, Ливерпуль, Великобритания.Фото: REUTERS

Поскольку в общественном транспорте при соблюдении социальной дистанции все не поместятся — власти городов расширяют велодорожки и создают новые. Министерство транспорта призывает добираться до работы пешком или на велосипеде. И ещё о транспорте: хоть зарубежные авиарейсы постепенно возобновляются, всем прибывшим из-за границы (включая и подданных Соединённого Королевства) необходимо будет провести в карантине две недели.

Общий девиз теперь: не «оставайтесь дома!», а «оставайтесь настороже!».

Китай: вторая волна пандемии?

В Ухане впервые за почти месяц — новый заболевший коронавирусом. У него болезнь протекает бессимптомно, положительные результат дал лишь медицинский тест. Так что, возможно, на самом деле «новых коронавирусников» больше. Всего же в Китае 9 мая было зарегистрировано 14 случаев заболевания.

Другая «больная» провинция — Хэйлунцзян (на северо-востоке, имеет общую границу с Россией). Один из заболевших, находившихся под подозрением из-за контактов с другими «коронавирусниками», был несколько недель в изоляции, ему сделали семь (!) тестов на COVID-19, показавших отрицательный результат. Зато восьмой тест был положительным. Вот и гадай, что это такое…

Посетители вновь открывшегося в Пекине парка развлечений.Фото: REUTERS

Китайские чиновники допускают — может прийти вторая волна пандемии. Ведь первая, полгода назад, тоже началась с единичных случаев.

Израиль: на пляжи можно. Но загорать нельзя!

На Святой земле власти продолжают смягчать карантин. Так, теперь можно ходить на пляжи. Но… лежать там нельзя. Разве что прогуливаться. По-видимому, Тель-Авив опасается, что в противном случае на море бросятся сразу все, создадут толкучку и перезаражают друг друга.

Есть и ещё одна гримаса карантина. В городской автобус (вместимостью, допустим, 50 пассажиров) в целях соблюдения социальной дистанции пускают только 20 человек. Из-за этого во многих местах он просто не тормозит (мест нет), на остановках и автостанциях скапливаются толпы, что «дистанцированию» явно не способствует.

Швейцария: открываем школы

В Стране часов и шоколада в прошлый понедельник. По мнению чиновников, дети и болеют коронавирусом без тяжёлых последствий, и других заражают реже (хотя всё это — вопрос очень спорный).

Разделяют этот оптимизм далеко не все — онлайн-петиция встревоженных швейцарских родителей с требованием приостановить открытие школ быстро набрала свыше 20 тыс. подписей. В одной из небольших школ директор признался журналисту Reuters, что вернуть детей за парты «готовы лишь менее 10 наших семей».

В свою очередь, учебные заведения внедряют социальное дистанцирование. Парты отодвигаются подальше друг от друга, в коридорах и на лестницах рисуются «границы в 1,5 м» между учениками, многие классы разбиты надвое, чтобы в помещениях было не слишком много ребят.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/772392" frameborder="0"></iframe> Что ждет планету после коронавируса.Такое впечатление, что в период пандемии у Земли появился долгожданный отдых от нас с вами. Неужели и правда планета радуется отсутствию людей?

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