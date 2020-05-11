Коронавирус проник в покои Белого дома

Прошедшие выходные, возможно, парализуют работу американского руководства: Белый дом подтвердил, что положительные результаты тестов на COVID-19 получили военнослужащий элитного подразделения американской армии, выполнявший функции президентского камердинера и пресс-секретарь вице-президента США.

Прямых контактов заболевших с Дональдом Трампом не установлено, а вот Майк Пенс на ежедневной основе контактировал с Кэти Миллер, отвечающей за его связи с прессой и являющейся женой Стефана Миллера – одного из ключевых советников Трампа.

Президент США и его заместитель практически ежедневно сдают тесты на коронавирус и пока получают отрицательные результаты. В любом случае, вице-президент США намерен прийти сегодня в свой рабочий кабинет в Белом доме.

Также на прошлой неделе было объявлено о том, что помощница еще одной сотрудницы президентской администрации – дочери президента США Иванки Трамп – также был обнаружен коронавирус. В этом случае никаких особых мер предосторожности не предпринималось, поскольку женщина на протяжении последних недель работала из дома и не контактировала ни с Иванкой, ни с ее мужем Джаредом Кушнером. Однако, для предосторожности супруги сдали повторный тест, результаты которого были негативными.

Пусть и косвенный, но очень мощный удар коронавирус нанес по Целевой группе Белого дома по борьбе с эпидемией: сразу три члена этой группы перешли на режим самоизоляции и начнут работать из дома.

Никаких конкретных данных пресс-служба Белого дома не привела, заявив, что такое развитие событий спровоцировано близкими контактами самоизолировавшихся с подтвержденными носителями коронавируса.

Среди этих чиновников – узнаваемый теперь во всем мире д-р Антонио Фаучи, ведущий член Целевой группы, руководитель Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. На карантин также ушли д-р Роберт Редфилд, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний и Стивен Хан, возглавляющий федеральное управление по контролю за продуктами и лекарствами. Все трое чувствуют себя хорошо, ежедневные анализы показывают отсутствие COVID-19 в их организмах.

Примечательно, что во вторник все они должны предстать перед одним из комитетов Сената США для дачи некоторых показаний. В виде исключения Сенат разрешил провести процедуру в режиме телеконференции.

В Белом доме продолжает действовать особый регламент, согласно которому все сотрудники и визитеры проходят процедуру измерения температуры и соблюдают социальное дистанцирование. Любой, кто находится в непосредственной близости к Дональду Трампу и Майку Пенсу, тестируется на коронавирус ежедневно.

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