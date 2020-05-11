Писатель Александр Проханов: Новый «железный занавес» позволит восстановить экономику России

Несколько дней назад Россия отпраздновала 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Однако не обошлось без попыток принизить роль Советского Союза в свержении нацистского режима. Так, в Белом доме заявили о том, что справиться с фашистами удалось исключительно благодаря усилиям двух стран - США и Великобритании.

Обозреватель "КП" Александр Гамов решил обсудить этот неприятный инцидент с российским писателем-буревестником Александром Прохановым.

- Александр Андреевич, Вашингтон исключил СССР из числа победителей нацизма. То есть Британия, США... Вы про это слышали, наверное.

- Да.

- Как бы вы это прокомментировали?

- Я прокомментировал бы это с оптимизмом. Я радуюсь, что опять возникает железный занавес.

- Вы - серьезно?

- Да, Саша! Потому что - когда железный занавес был сломлен, и наши наивные политики, наш наивный народ через открытые ворота пошли в мир, в Европу... Надеясь, что там они получат место среди этого «золотого миллиарда», что улучшится жизнь, появится новое искусство, новая философия, новая школа... А вместо этого мы получили разоренную страну, отсутствие братских народов, отсутствие развития, отъезд лучших наших людей за границу, выкачивание средств.

- Но ведь если мы снова...

- Замыкание в этой нашей огромной капсуле позволит нам опять восстановить нашу экономику, отсечь Россию от этих страшных капиталистических кругов, которые сосут нашу кровь.

Они выкинули нас из Победы – да ради Бога, это говорит только о том, что Победу одержали одни мы, а они в этом не участвовали.

Александр Проханов - о том, что Вашингтон исключил Россию из числа победителей нацизма 00:00 00:00

Если они не хотят этого братского пира победного, то, ради Бога, пускай они уходят с этого пира. Мы пировали его в 45-м году и будем пировать и в 12578-м миллиардном году.

- Это вы серьезно все же говорите? Да? Я насчёт занавеса... Разве можно его теперь восстановить и снова повесить? Да и Берлинская стена давно уже разрушена...

- Все говорят, что после конца эпидемии мир станет другим. Каким он станет?

(Гамов пожимает плечами)

Опять вернутся к нам, в наше общество наши притихшие олигархи, они выйдут из своих элитных загородных вилл?

- Я не знаю...

- Опять у нас будет господствовать и доминировать Ксения Собчак с крабовым бизнесом?

- Да она и не доминирует же...

- Я - собирательно-образно... Опять культура будет отдана русским развлекателям, хохмачам, нигилистам?

- Не уверен!

- Или все надеются на то, что будет сметена эта система, приведшая нас к этому тяжелейшему состоянию... Когда у нас нет заводов, у нас нет реальной экономики, а страдают только мелкие предприятия, и вот эти несчастные люди, которые по 20 часов работали, чтобы сколотить какое-то состояние? Мы надеемся на эти перемены, мы надеемся на то, что восторжествует все-таки идея этой внутренней гармонии, внутреннего развития.

А вдруг нет? А вдруг опять все эти клопы сползутся и будут сосать нашу кровь? Вот в чем дело, Саш...

- Да, уж... Еще есть такая мосечка. Экс-глава МИДа Украины Павел Климкин сказал: «Россия не имеет права отмечать День Победы над нацизмом». Типа того, что мы «войны начинаем» и т.д. Будем мы это комментировать, или это слишком мелко для Проханова и России?

- Да нет, почему? Я же говорю, что мы виним наших соседей в том, что они переписывают историю, в том, что они пересматривают итоги Второй мировой войны. Что они оскорбительно относятся к вкладу советского многострадального народа-мученика, народа-Героя в эту Победу.

Это не совсем правда, когда мы нашей риторикой, нашей полемикой, нашей пропагандой противодействуем этому. Во всем этом есть недоговоренность. Есть некое наше лукавство, что ослабляет наши возражения, ослабляет нашу борьбу с ними.

Ведь, по существу, мы одолели Гитлера, не позволили Гитлеру осуществить здесь у нас план Барбаросса и план «Ост». Мы не позволили ему расчленить Советский Союз, уничтожить нашу экономику, уничтожить нашу армию, уничтожить нашу суверенную культуру, уничтожить нашу великую идею нового солидарного великого общества.

Мы не позволили это сделать им в 45-м году. Но! Мы позволили сделать это в период перестройки и после 91-го года. Мы живем в стране, где торжествует план «Ост».

- Какой план? Да вы что?!

- Гитлеровский план «Ост». Ельцин рассек Советский Союз, как это хотел сделать Гитлер. Ельцин уничтожил идеологию Советского Союза, как это хотел сделать Гитлер. Ельцин уничтожил военную промышленность и российскую армию по существу, что хотел сделать Гитлер. Ельцин уничтожил нашу патриотическую глубинную культуру, как это хотел сделать Гитлер. Ельцин уничтожил нашу экономику, наши великие заводы, наше великое производство, как это хотел сделать Гитлер.

И только после 2000 года мы стали медленно, мучительно восстанавливаться, обретать то, что мы потеряли. И многое обрели.

Но нам еще далеко до того, чем мы владели. Поэтому, говоря о Климкине, об этой Моське (ты правильно его так назвал), которая лает на великого русского слона, мы не должны выводить его на чистую воду.

Нам нужно сказать, наконец, что привело нас вот к этому несчастью, к этому поражению. Тогда мы станем сильнее. Когда мы раздрапируем Мавзолей, когда мы вернем Сталинграду истинное великое имя, мы подключим великие ресурсы, которыми обладает Россия – и советские ресурсы, и досоветские. А мы с этим - медлим, мы оглядываемся, мы робеем.

Нам что-то страшно, мы боимся этого либерального - пока что очень мощного такого - слоя, который здесь у нас господствует и присутствует во всех отраслях экономики и культуры.

Вот что я скажу...

- С Днём Победы вас, Александр Андреевич!

- С Днём Великой Победы!

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