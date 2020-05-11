«Не виновата я!»: Напуганная судом Борисова покаялась перед Волочковой

Это только перед камерами Дана Борисова оскорбляет коллег. А когда дело «запахло» судом, Борисова поспешила покаяться перед балериной Анастасией Волочковой, которую на протяжении трех лет «полоскала» в различных СМИ.

Напомним: в 2017 году Борисова, которая в то время лечилась от наркомании, заявила, что у Анастасии проблемы с алкоголем. Мол, она намерена спасать артистку.

- Мало ли что может придумать больной человек. И почему надо оправдываться? Видно же, что эта женщина больна. Она выбрала меня, зная, что я не могу долго обижаться на дурочек, - объясняла «КП» еще три года назад Анастасия Волочкова. - Судя по тому, как сейчас выглядит эта женщина, ей самой нужно лечиться. Когда мы встречались в рамках телевизионных программ, видя эту женщину, ничего кроме жалости и сочувствия у меня к ней было.

В 2017 году Борисова, которая в то время лечилась от наркомании, заявила, что у Анастасии проблемы с алкоголем.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Но в какой-то момент балерине надоели наговоры Борисовой, и она подала на нее в суд. В своем Инстаграме и на различных программах Борисова «хорохорится», мол, ей плевать на иск Волочковой. А на самом деле, судя по всему, она испугалась возможного суда с балериной.

Как стало известно «КП», Борисова отправила несколько сообщений Волочковой, в которых покаялась перед балериной.

- Настя, хотела поговорить по поводу суда, узнать насколько серьезны твои намерения...И почему претензия ко мне. Я ведь не давала о тебе никаких интервью, - обратилась к Волочковой перепуганная Борисова.

Борисова уговаривала Волочкову отменить судФото: Instagram.com

Как оказалось, Борисова добивалась расположения Анастасии, звонила ей не раз, но балерина не отвечала на звонки.

В своих сообщениях, адресованных Волочковой, Борисова просила балерину отменить суд.

А когда балерина пошла на уговоры Борисовой и решила забрать судебный иск, бывшая ведущая «Армейского магазина» не оценила этот шаг и снова начала оскорблять Анастасию Волочкову в СМИ. Но в этот раз, по словам юристов балерины, Анастасия подумает и, возможно, Борисовой все-таки придется предстать перед судом.

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