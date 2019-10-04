"Сходу наехала": Дана Борисова схлестнулась с Анастасией Волочковой

Анастасия Волочкова и Дана Борисова не ладят с тех пор, как поссорились два года назад. Тогда телеведущая решила лечить балерину от алкоголизма. В ответ танцовщица жестко парировала, что ни в каком лечении не нуждается. Теперь же, вероятно, произошел новый виток конфликта.

"Сказать ,что я зажигала и была в ударе, это ничего не сказать. Сходу наехала на Анастасию Волочкову. Выясняли отношения, весь зал лежал", - похвасталась Дана Борисова в блоге.

При этом она поблагодарила ведущую "Дома-2" Ольгу Орлову за помощь: "Оля, спасибо за поддержку. Оля сидела рядом и мы выступили единым фронтом".

danaborisova_official Борисова устроила разборки с Волочковой

Более 43-летняя Дана никаких подробностей не привела. По всей видимости, Борисова и Волочкова снова поучаствовали в светской беседе перед лицом всей страны, которая завершилась грандиозным скандалом. Кстати, перед съемками телеведущая объявила, что нервничает, поскольку в студии будет Волочкова. При этом отметила, что Настя ее "до безумия любит".

Поклонники неоднозначно отреагировали на заявление телеведущей, которая не так давно прошла реабилитацию от наркозависимости. Нашли те, кто резко отреагировал на публикацию: "Все равно все вы из одной помойки", "Вы там лаяли друг на друга на потеху всей стране", "Обе одинокие и несчастные", "Одинокие стервы на антидепрессантах", "Разведеночки".

Напомним, ровно два года назад разразился скандал между Анастасией Волочковой и Даной Борисовой. Телеведущая в эфире программы "Секрет на миллион" заявила во всеуслышание о том, что намерена вытаскивать балерину с алкогольного дна: "Я бросила клич в нашем шоу-бизнесе, что надо спасать двух блондинок - известную телеведущую, которая невменяема и у которой вылезли волосы, и танцовщицу-балерину".

После этих слов многие обратились с вопросами к Анастасии Волочковой. И она ответила: "Мало ли что может придумать больной человек. И почему мне нужно оправдываться? Я считаю, что в новую жизнь нужно входить с позитивом, а не с грязными помыслами, используя чужие имена, как это делает Дана сейчас... Я не единожды пресекала попытки Даны использовать мое имя в своих целях. Когда она стала пиарить некоего пластического хирурга, позвала меня к нему в клинику. Я сразу ответила отказом. Но все с ее подачи написали, что Волочкова пришла делать пластику. Это было уже тогда возмутительно".

Чтобы положить конец слухам, балерина даже попыталась связаться с Борисовой. Но она не взяла трубку. "Даночка больна и очень серьезно. А в таком состоянии и придумать можно все, что угодно. И выбрала она меня, зная, что не могу долго обижаться на нездоровых людей. Господи, давайте простим ей эту глупость и неблагородство по отношению ко мне. Видимо, ей очень нужны деньги - иначе ее поступок я объяснить не мог", - заявила Волочкова.