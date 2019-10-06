2019-10-06T23:22:27+03:00
Звезды

Дана Борисова унизила и оскорбила Анастасию Волочкову и Наталью Бочкареву

Телеведущая бросилась с обвинениями на балерину и актрису
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Волочкова осадила Дану Борисову.Анастасия Волочкова осадила Дану Борисову.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В звездной тусовке разразился новый скандал. Дана Борисова и Анастасия Волочкова сцепились из-за Натальи Бочкаревой, которой приписывают наркотическую зависимость.

Анастасия Волочкова в эфире шоу "Звезды сошлись" встала на защиту Натальи Бочкаревой, которую несколько дней назад задержали с наркотиками. Однако звезда сериала "Счастливы вместе" стала отрицать свою вину, а балерина ей поверила.

"Я верю Наташе. Вокруг звезд удобно устраивать инсинуации. Она ничего не делала. Просто ехала к себе домой. У нас много в жизни наркоманов, которые совершают преступления. Но это не тот случай. Вообще публичные люди - они очень ранимые. Никто не знает, как публичным людям порой приходится тяжело. Это плата за успех", - заявила Анастасия.

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Иногда полезно не проявлять малодушие и созависимость, а сказать правду в глаза
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В ответ телеведущая Дана Борисова заявила, что при употреблении кокаина человек становится более активным, разговорчивым и не закомплексованным. Поэтому данный вид наркотика является очень популярным среди современных звезд российского шоу-бизнеса.

"Я в этой теме разбираюсь лучше всех. Семь месяцев лежала в реабилитационном центре. Она была под действием наркотиков. А мы сейчас видим, как алкоголичка защищает наркоманку", - осадила она балерину.

В ответ глубоко оскорбленная танцовщица заметила: "Я по восемь часов на сцене провожу в день. Хватит пиариться на моем имени".

Но Дана продолжила унижать Волочкову и Бочкареву. "Под действием этого вещества возникает желание общаться, дружить, разговаривать. Наступает так называемый приход. Кроме того, она отказалась от медосвидетельствования", - заметила телеведущая.

Кроме этого в эфире были показаны кадры с Натальей Бочкаревой. После того, как та пропала из публичного пространства, ее оберегает от прессы целая группа молодых людей.

Напомним, сотрудники ГИБДД 28 сентября остановили автомобиль, за рулем которого, по некоторым данным, была Наталья Бочкарева, для проверки документов. Полицейские обратили внимание на странное поведение женщины. Они спросили, не употребляла ли та запрещенные вещества. Та не стала отпираться и рассказала о спрятанной у себя в трусах купюре с кокаином. Источники в правоохранительных органах уверяют, что задержанная - Наталья Бочкарева. Сама артистка опровергла эту информацию, а позже обратилась к поклонникам. Позже актриса сорвала "Прямой эфир" Андрею Малахову. Наталья должна была стать главной героиней программы и рассказать о том, что же с ней произошло на самом деле. Но на передачу не пришла. Ее близкий друг сообщил, что у Бочкаревой на фоне громкого скандала парализовало половину лица. Также сообщалось, что у нее очень высокая температура и Наталья до конца не понимает, что с ней произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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