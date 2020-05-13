Екатерина Климова впервые рассказала об отце, отсидевшем 13 лет за убийство

Екатерина Климова в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» впервые рассказала об отце, отсидевшем в тюрьме 13 лет. 42-летняя актриса вспоминает о нем с нежностью, несмотря на то, что совсем не знала его в детстве – родитель оказался за решеткой почти сразу же после ее рождения. Со своим отцом она впервые увиделась уже когда была подростком, и поначалу их отношения не складывались. По словам Екатерины, родитель «переломал» ее в переходный возраст, но благодаря этому закалил ее характер.

Отца Екатерины осудили за непреднамеренное убийство: он получил срок после массовой драки в ресторане.

- Кто-то из противников умер. Отец все взял на себя, - рассказала актриса Борису Корчевникову.

Мать Климовой не стала говорить детям, что их папа сидит. Вместо этого она рассказывала дочкам, что отец уехал в длительную командировку. Все годы заключения мама Екатерины поддерживала связь с мужем и передавала ему поделки дочерей.

Отец будущей звезды экрана вышел из тюрьмы, когда ей было уже 13 лет. Папа звал Екатерину «королева подъезда» - девочка угодила в плохую компанию и почти все время торчала во дворе. Отец пытался воспитывать ее решительными методами. Как-то он разозлился на Катю за мелкий проступок и порвал подаренную дочке кожаную куртку.

- Я была убита горем и хотела покончить с собой, - призналась Климова.

klimovagram С Праздником нас!

Отношения с отцом она называет «войной», хотя сейчас считает, что именно он сделал из нее человека. После того, как Катя поступила в театральный институт, они с отцом стали гораздо лучше общаться. Рассказывая о смерти папы, Екатерина не смогла сдержать слез. Отец скоропостижно умер в 60 лет – у него оторвался тромб. Климова тогда была на гастролях в Минске вместе со своим вторым мужем Игорем Петренко. Узнав о смерти отца, Екатерина все равно в тот вечер вышла на сцену, чтобы не подводить зрителей.

Климова признается, что выросла в необычной семье: ее прапрабабушка по линии отца была таборной цыганкой. Екатерина считает, что гены во многом предопределили ее судьбу – и то, что она стала актрисой, и то, что у нее родились четверо детей. Цыганский характер проявляется и в том, что кочевая актерская жизнь, вечные переезды и гастроли совсем не доставляют Климовой дискомфорта.

Актриса впервые вышла замуж за свою школьную любовь – ювелира Илью Хорошилова. Екатерина родила от него дочку Лизу, сейчас девушке 18 лет. Счастливую семейную жизнь разрушил роман с коллегой по съемочной площадке Игорем Петренко. Забрав дочку, Климова ушла от Ильи в новую жизнь. Петренко стал ее вторым мужем, они прожили вместе 9 лет. В этом браке появились сыновья Матвей и Корней. Младшую дочку Беллу Екатерина родила от третьего мужа, актера Гелы Месхи, с которым она развелась в прошлом году.

klimovagram Подросли мои птенчики, а некоторые и переросли уже) Куда ты летишь, время? Спасибо за фиксацию счастья @mvtemnikov #времянеспеши #остановисьмгновение #мирумир

По словам Климовой, ни один ее брак не сложился из-за перфекционизма.

- Наверное, моя личная жизнь не складывается из-за перфекционизма — не только в том, что связано с детьми, но и в профессии. Слишком много сил, энергии уходит из семьи вовне, а отношения мужчины и женщины подразумевают самоотдачу, сосредоточенность друг на друге. Требуется время, чтобы сохранить в быту глубокое чувство, - призналась актриса в одном из последних интервью. - По моему мнению, быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере, у меня это до сих пор не получилось.