"Некрасивая!": Екатерина Климова показала фото до экспериментов с внешностью

Екатерина Климова завораживает своей красотой не только преданных поклонников, но даже вечно критикующих хейтеров. В комментариях к фотографиям и виде, которые красавица-актриса публикует в блоге, очень редко можно встретить негативные отзывы. А один из последних снимков произвел настоящий фурор.

Екатерина Климова поделилась архивным фото, на котором ей всего 18 лет. У снимка, как оказалось, очень интересная судьба. Черно-белый кадр настолько не понравился тогда еще юной актрисе, что она его разорвала и выбросила в мусор.

"Катя Климова, 18 лет. Фото было порвано... «Некрасивая, обыкновенная я какая-то!..» Мама достала его из помойного ведра и сохранила. Спасибо. Забавно, но после всевозможных экспериментов над своей внешностью всю осознанную жизнь я буду стремиться к простоте и собственной индивидуальности. Путь был долгим. А можно было просто поверить маме", - подписала Климова фото.

klimovagram Катя Климова, 18 лет

Кстати, хоть родительница будущей актрисы и не сомневалась в красоте своей дочери, но не верила, что наследница добьется успехов. Климова никогда не отличалась прилежностью.

По словам знаменитости, родители решили дать ей полную свободу действий. "Мама с папой, глядя на все это, видимо, посчитали меня бестолковой и махнули рукой", - цитирует Климову "Караван историй".

Зато благодаря этому, как утверждает Екатерина, ей никто не давал советов и не читал нотаций. В итоге актрисе все-таки удалось завоевать уважение мамы и папы, когда она сама поступила в Щепкинское училище. По словам знаменитости, один только этот факт сделал ее звездой в рамках их дружной семьи.

Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Первенца Елизавету актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым в 2002 году. Но спустя два года после появления на свет дочери супруги развелись. Во второй раз Екатерина вышла замуж за актера Игоря Петренко. В этом браке родились сыновья Матвей и Корней. Мальчики появились на свет в 2006 и 2008 годах. Брак с Петренко распался в 2013 году. В июне 2015 года Екатерина вышла замуж за актера Гелу Месхи. Актриса подарила супругу дочь Беллу. Но и эти отношения Климовой продлились недолго. Супруги развелись 28 июня 2019 года.