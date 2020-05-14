2020-05-14T16:08:59+03:00
Экономика

Жириновский предложил снизить цену бензина до 10 рублей за литр

Лидер ЛДПР рассказал «Комсомолке», как преодолеть кризис
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
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Владимир ЖириновскийВладимир ЖириновскийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В начале 2020 года во всем мире рухнули цены на нефть, а следом распространение новой коронавирусной инфекции приобрело масштабы пандемии. Все это сказалось на экономике России и благополучии граждан. Вот уже на протяжении нескольких месяц вводятся дополнительные меры поддержки населения и бизнеса.

- Власть оказывает помощь и гражданам, и предпринимателям - это и частичный возврат налогов самозанятым, и невозвратный кредит компаниям на выплату зарплат, если они сохранят большую часть штата, и на детей выплаты, и врачам премии, - сказал «КП» лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отвечая на вопрос об экономических проблемах, с которыми столкнулась страна. - Но главная проблема состоит в том, что мы оказались не просто в режиме самоизоляции из-за коронавируса, но и под давлением сразу нескольких глобальных экономических кризисов. Главный из них для России – это резкое снижение цен на нефть. Мы не знаем, когда цены поднимутся, поэтому пока что запасы нужно расходовать умеренно, запланировать расходы не на один год, а хотя бы на 2-3. Поэтому новые виды помощи вводят поэтапно.

- Помимо перечисленных президентом мер, как еще можно помочь нашим людям выстоять в кризис?

- Мы можем помочь им сэкономить. Например, давайте снизим цену на бензин до 10 рублей за литр. Это поможет и гражданам, и экономике, простимулирует производство в России, потому что всё - сырьё, доставка – резко подешевеет.

Также в помощь бизнесу будет возврат премии за утилизацию старого автомобиля 100 тыс. руб. Люди, у кого есть накопления, охотнее потратят их на новую машину. И им жить будет безопаснее в условиях эпидемии, потому что не нужно пользоваться общественным транспортом, и поддержка для бизнеса, у которого вырастут продажи.

- А как вы относитесь к идее прямых выплат населению?

- Центробанк предостерегает от прямых выплат гражданам, потому что это подстегнет инфляцию. Деньги выдадут, но и цены вырастут. Получается, что смысла нет. Тогда давайте поддержим малоимущих граждан сертификатами или талонами. Их можно будет отоварить только в конкретных магазинах: еду, самые нужные хозтовары, оплатить услуги первой необходимости. А государство потом оплатит эти расходы. Это не прямые деньги, на инфляции это не скажется.

Можно и по-другому поддержать людей: отменить транспортный налог, временно снизить или вообще отменить оплату ЖКХ, отменить плату за парковку хотя бы на четыре месяца, оплачивать пожилым гражданам доставку продуктов на дом.

Путин: «Выход из эпидемии коронавируса быстрым не будет».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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