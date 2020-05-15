Резко похудела, косыночка на голове: молодая жена Евгения Петросяна поразила внешним видом

Татьяна Брухунова снова в центре внимания. Молодая жена Евгения Петросяна каждый день дает новый повод говорить о себе. На этот раз поклонники бросились обсуждать неожиданное преображение своей любимицы.

Татьяна Брухунова активно ведет блог, в котором часто демонстрирует модные луки. Но на этот раз молодая жена Евгения Петросяна предложила подписчикам ответь на простой вопрос: "Что выберете для себя: ум или красоту?".

Сама избранница 74-летнего сатирика выбрала ум. "Ведь умная женщина не может быть не красивой. Как сказала легендарная Коко Шанель: «Если женщина к 30 годам не стала красивой, значит она дура»", - аргументировала Татьяна.

bruhunova Что выберете для себя: ум или красоту?

Она также обратилась к "карантинным критикам", которые каждый день перемывают ей косточки. "Не утруждайтесь написанием длинных комментов: страшила, старуха. Не позорьте себя и загляните в Vogue. А потом возвращайтесь. Если что-то захотите написать, welcome!", - сказала, как отрезала 31-летняя Брухунова.

К слову, в кадре возлюбленная юмориста красуется в красном плаще, на ее голове - шелковая косыночка, в руках ридикюль. Подписчики оставили в адрес девушки десятки сообщений. Многие поразились тому, как резко Татьяна похудела. Хотя сама красавица утверждает, что не сбрасывала вес. "Я не похудела даже на 100 грамм с начала года", — парировала она в ответ.

Отметим, верные подписчики молодой супруги юмориста знают, что она неравнодушна к красивой одежде. Публика с нетерпением ждут очередных фото с новыми "луками". У Брухуновой обширный гардероб, в котором представлены вещи и аксессуары люксовых марок. Поговаривают, что Петросян балует свою избранницу и ни в чем ей не отказывает.