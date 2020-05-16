"Не шали, мы в приличном месте": с груди Наташи Королевой сползло платье

Наташа Королева крайне редко дает интервью и рассказывает о личной жизни. Однако для Андрея Малахова исполнительница хитов "Желтые тюльпаны" и "Синие лебеди" сделала исключение. Она откровенно поведала о браке с композитором Игорем Николаевым и нынешнем муже Сергее Глушко, которого все знают как стриптизера Тарзана.

Наташа Королева почти 20 лет живет в браке с Сергеем Глушко. Однако поклонники по сей день вспоминают о ее разводе с Игорем Николаевым. Они разошлись в конце 90-х. Тогда же прекратил существовать и их творческий тандем.

Певица появилась в студии программы "Привет, Андрей!". В эфире передачи она раскрыла детали своей личной жизни. Перед гостями, телезрителями и Андреем Малаховым вокалистка предстала в ярко-желтом платье с приспущенными плечами и внушительным декольте. Певица надела под наряд корсет, который и сыграл свою роковую роль.

malakhov007 С груди Наташи Королевой сползло платье

Дело в том, что пышному бюсту Наташи стало тесно в плену. Платье сползло, и грудь артистки буквально вырвалась наружу. Малахову даже пришлось прервать рассказа гостьи: "Прости, пожалуйста, мне говорят, что он вылез. Вылезла грудь. А у нас зрители еще дети". На этих словах телеведущий указал на грудь Королевой.

Она в ответ задорно рассмеялась. "Не шали, не шали. Мы в приличном месте", - поправляя корсет и обращаясь к своей груди, произнесла Наташа.

Слова Наташи вызвали бурную реакцию гостей студии. А Малахов буквально упал под стол от смеха.

malakhov007 Самое откровенное интервью Наташи Королевой

После этого Королева продолжила эмоциональный рассказ о своей жизни - отношениях с бывшим супругом Игорем Николаевым. Приехав в Москву в возрасте 16 лет, Наташа не сразу стала музой Игоря. Изначально композитор настороженно отнесся к эффектной красавице. Однако, когда они начали гастролировать, влюбился в нее. Потом они стали вместе жить.

Пара решила сыграть свадьбу черед два года после знакомства. Правда, церемония была скромной. "Я в 18 лет вышла замуж, я мечтала о машине «Чайке», кукле на ней, хотела и фату, и платье…. Все-таки первый мой мужчина, любимый…", - вздыхает певица. Однако, по ее словам, была счастлива, что ее жизнь так круто поменялась.

Супруги прожили вместе десять лет. Королева призналась, что отношения с композитором были непростыми. "Он замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень и очень сложно. Видимо, поэтому наш тандем и распался", - отметила артистка.

koroleva__star Шалим, поем, танцуем, вспоминаем и кайфуем!

Развод Королевой и Николаева прошел мирно. Игорю досталась квартира в Майами, а Наташе - дом в Крекшино.

Через два года после расставания с первым мужем Наташа вышла замуж во второй раз. Избранником звезды стал стриптизер Сергей Глушко. В этом браке вокалистка родила своего единственного ребенка - сына Архипа.