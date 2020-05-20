2020-05-20T01:03:19+03:00
Звезды

Влиятельный любовник признал сына Марии Порошиной

46-летняя актриса воспитывает пятерых детей
Анна ВЕЛИГЖАНИНАОльга ЛИБГАРДТ
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Влиятельный любовник признал сына Марии ПорошинойВлиятельный любовник признал сына Марии ПорошинойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Мария Порошина - многодетная мама. В браке с актером Ильей Древновым она родила троих дочерей - Серафиму, Аграфену и Глафиру. От первого мужа Гоши Куценко у нее есть дочь Полина. А в январе 2020 года у артистки появился на свет долгожданный сын Андрей. Имя отца мальчика звезда держит в секрете.

Возможно, скоро Мария Порошина рассекретит своего мужчину - отца ее долгожданного сына. Одно время молва приписывала отцовство ее бывшему мужу Илье Древнову, хотя супруги развелись еще в августе 2018 года. Сама актриса рассказывала, что ее новый избранник, от которого она родила, - иностранец, живет за границей.

Однако окружение Порошиной уверяет, что рядом с ней сейчас очень влиятельный мужчина. А жениха-иностранца она придумала.

Отцом пятого ребенка Марии может быть некий российский чиновник, работает в Совете Федерации. Осведомленные источники утверждают, что со своим избранником артистка встречается несколько лет, передает kp.ru.

"Он чиновник, не хочет привлекать к себе внимание. Однако не отказывается от ребенка, признает его. Они не живут вместе, хотя сенатор в разводе. Он поддерживает актрису. Парень, который раньше часто встречал Порошину после съемок, - это водитель, которого возлюбленный приставил к ней для безопасности", - говорят в окружении многодетной матери.

Стоит отметить, что Марии долгое время приписывали роман с партнером по сцене Ярославом Бойко, с которым она снималась в сериале "Всегда говори всегда". Сам Бойко всяческие инсинуации отвергал. Он женат уже 20 лет на балетмейстере Рамуне Ходоркайте. Пара воспитывает сына Максима и дочь Эмилию. Также у Бойко подрастает внебрачный сын от актрисы Евгении Добровольской. Что касается Порошиной, то она также сообщала, что между ней и Ярославом ничего нет.

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Окружение 46-летней Марии Порошиной рассказывает: отец ее сына - богатый и влиятельный человек (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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