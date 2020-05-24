2020-05-23T13:40:15+03:00
Общество

Губернатор Московской области поздравил «Комсомолку» с 95-летием

Андрей Воробьев назвал «Комсомольскую правду» любимой газетой
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Андрей Воробьев назвал «Комсомольскую правду» любимой газетой. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССАндрей Воробьев назвал «Комсомольскую правду» любимой газетой. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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24 мая у «Комсомольской правды» юбилей. Со дня выпуска первого номера прошло 95 лет! Накануне праздничной даты главный редактор издания, Владимир Сунгоркин, получает поздравления. Одно из них прислал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Уважаемый Владимир Николаевич! Поздравляю Вас и весь коллектив «Комсомолки» с 95-летем! Почтенный возраст не мешает нашей любимой газете сохранять дух молодости, мобильность и оперативность. Журналисты всегда находят самые интересные и злободневные темы и раскрывают их на страницах издания с неизменным мастерством и профессиональным азартом. Главное – вы постоянно думаете о своем читателе, живете его интересами и заботами. Это и помогает вам быть на высоте, сохранять свой неповторимый стиль и внимание огромной аудитории. Желаю дальнейшего творческого роста, крепкого здоровья, благополучия и журналистской удачи!»

Комсомолке, кажется, не страшны никакие беды. Вот и сейчас, в период пандемии коронавируса, издание работает. Газета продолжает выходить в печать и радовать своих читателей, а самые оперативные новости можно прочитать на сайте kp.ru или услышать в эфире радио «Комсомольская правда» 97,2 FM.

ДОСЬЕ «КП»

В разное время сотрудниками «Комсомольской правды» были Владимир Маяковский, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Аркадий Гайдар, в ней печатали свои произведения Константин Симонов, Александр Фадеев, Александр Солженицын и Михаил Шолохов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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