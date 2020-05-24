2020-05-24T08:54:20+03:00
Общество

Сергей Собянин: «Комсомолка» – любимая газета нескольких поколений читателей Москвы и всей нашей страны»

Мэр Москвы поздравил нашу газету с 95-летием
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Сергей СобянинСергей Собянин
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В юбилей, который «Комсомольская правда» отмечает 24 мая, в редакцию приходят поздравления от первых лиц государства. Тёплые слова адресовал любимой газете и всем ее читателям мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что сегодня «Комсомольская правда» это не только газета, а крупнейший российский мультимедийный холдинг. Также мэр поблагодарил за «оперативное и содержательное освещение московской тематики».

В частности в поздравлении говорится:

«Коллективу, ветеранам и читателям

газеты "Комсомольская правда"

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с 95-летием "Комсомольской правды".

Перефразируя слова известной песни, "газета строить и жить помогает, она, как друг, и зовет, и ведет". Это в полной мере относится к "Комсомолке" – любимой газете нескольких поколений читателей Москвы и всей нашей страны.

В почти вековой истории нашла отражение летопись свершений Отчизны. Газета задавала тон в молодежной журналистике, поднимала, как целину, новые темы, открывала имена героев, организовывала масштабные акции, стремилась во всем быть первой, воспитала целую плеяду талантливых мастеров пера.

Сегодня "Комсомольская правда" – крупнейший российский мультимедийный холдинг, который продолжает традиции популярного издания, живет интересами своих читателей и слушателей.

Спасибо вам за оперативное и содержательное освещение московской тематики. Ответственное журналистское слово помогает бороться с трудностями и придает оптимизм, как уже не раз было доказано за 95-летнюю историю "Комсомолки".

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в творчестве и жизни.

С.С. Собянин».

ИСТОЧНИК KP.RU

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