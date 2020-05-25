2020-05-25T13:27:05+03:00
Звезды

"По слухам, она стала выпивать": Ангелине Вовк было тяжело общаться со Светланой Моргуновой

Телеведущая рассказала о том, что ее коллеге предлагали помощь
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments8
Телеведущая Светлана Моргунова похоронила единственного сына.Телеведущая Светлана Моргунова похоронила единственного сына.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Телеведущая Светлана Моргунова похоронила единственного сына. Наследник легендарного диктора Максим Моргунов болел коронавирусом. Мужчина находился дома, что и привело к трагическим последствиям. Родные и друзья стараются поддержать безутешную мать, которая потеряла главный смысл в жизни.

Светлана Моргунова отказалась кремировать сына Максима. Очевидцы, присутствовавшие на похоронах, говорят, что 80-летней женщине во время церемонии прощания стало плохо. Она с трудом держалась на ногах.

"Мой родной любимый сын. Я еще в три часа дня с ним разговаривала, а вскоре его не стало. Ой, я не могу, не могу. Я очень плохо себя чувствую. Он заразился коронавирусом от своего руководителя... Они ехали в одной машине", - заявила убитая горем женщина в эфире программы "Ты не поверишь!".

Как отметила Светлана Михайловна, ее наследник не занимался самолечением, как многие пишут. Мужчина с точностью выполнял все предписания врачей, которые его навещали.

Отметим, что переживает за подругу и ее коллега телеведущая Ангелина Вовк. "С ней было очень тяжело общаться. По слухам, она стала выпивать. Последний раз я видела ее на похоронах Кобзона - это было грустное зрелище. Ей предлагали помощь, но не знаю, воспользовалась ли она", - вспоминает Вовк.

Напомним, сын Светланы Моргуновой скончался 19 мая в своей квартире. "Ему прислали врача из поликлиники, назначили компьютерную томографию. Максим поехал на машине сам, и там было установлено 28% поражения. Его убедили, что с таким поражением лечиться пока надо дома и далее все назначения и лекарства были от врача", - рассказывала подруга семьи Лариса Куликова. По словам друзей и коллег, Максим был очень дружен с мамой - они постоянно были на связи, часто созванивались, а заботливый сын обеспечивал ее всем необходимым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ангелина Вовк: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров
Путин разрешил приобретать полис ОСАГО без страховки на время пандемии
Американские ученые предсказали спад коронавируса
Эксперт рассказал, как будут работать детские лагеря этим летом
Илону Маску пришлось изменить имя сына
Мишустин рассказал, когда откроются курорты в России
До 1 октября запрещен ввоз топлива в Россию
Мишустин: целесообразно воздержаться от туристических поездок за границу
Путин впервые с 9 мая появился в Кремле
Нарушившему карантин Зидану грозит штраф
Штрафы за пересечение железнодорожных путей вне переезда хотят увеличить в пять раз
Бабушка решила «пожить для себя», теперь подписчики не могут поверить, что ей больше 20 лет
Стивен Сигал и Жерар Депардье не претендуют на господдержку своего бизнеса в России
СК предъявил обвинение захватчику заложников в московском банке
Мишустин сообщил, что госучреждения из пострадавших отраслей смогут тратить субсидии на зарплаты
У протестировавших на себе экспериментальную вакцину ученых нашли антитела к коронавирусу
«Это трудный момент, но не война»: Познер обратился к россиянам из-за пандемии коронавируса
Рогозин: В ближайшие недели завершат испытания нового модуля
Беременным предлагают платить ежемесячное пособие
Рогозин назвал три задачи Роскосмоса: Мы не можем, как в США, позволить себя "всякие хотелки"
Глава Роскосмоса: Россия не допустит приватизацию Луны
"Роскосмос" начинает работу над космическим кораблем - наследником "Бурана", заявил Рогозин
Рогозин о запуске первого космического корабля США: Мы девять лет возили международные экипажи, сокращая свои
Дмитрий Рогозин анонсировал создание новой орбитальной космической станции
Глава Роскосмоса анонсировал начало работы по ракете сверхтяжелого класса
Дмитрий Рогозин рассказал, как изменилась отрасль после "разгрома 90-х годов"
Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью
Съемные квартиры в Москве подешевели на 10 процентов