"По слухам, она стала выпивать": Ангелине Вовк было тяжело общаться со Светланой Моргуновой

Телеведущая Светлана Моргунова похоронила единственного сына. Наследник легендарного диктора Максим Моргунов болел коронавирусом. Мужчина находился дома, что и привело к трагическим последствиям. Родные и друзья стараются поддержать безутешную мать, которая потеряла главный смысл в жизни.

Светлана Моргунова отказалась кремировать сына Максима. Очевидцы, присутствовавшие на похоронах, говорят, что 80-летней женщине во время церемонии прощания стало плохо. Она с трудом держалась на ногах.

"Мой родной любимый сын. Я еще в три часа дня с ним разговаривала, а вскоре его не стало. Ой, я не могу, не могу. Я очень плохо себя чувствую. Он заразился коронавирусом от своего руководителя... Они ехали в одной машине", - заявила убитая горем женщина в эфире программы "Ты не поверишь!".

Как отметила Светлана Михайловна, ее наследник не занимался самолечением, как многие пишут. Мужчина с точностью выполнял все предписания врачей, которые его навещали.

Отметим, что переживает за подругу и ее коллега телеведущая Ангелина Вовк. "С ней было очень тяжело общаться. По слухам, она стала выпивать. Последний раз я видела ее на похоронах Кобзона - это было грустное зрелище. Ей предлагали помощь, но не знаю, воспользовалась ли она", - вспоминает Вовк.

Напомним, сын Светланы Моргуновой скончался 19 мая в своей квартире. "Ему прислали врача из поликлиники, назначили компьютерную томографию. Максим поехал на машине сам, и там было установлено 28% поражения. Его убедили, что с таким поражением лечиться пока надо дома и далее все назначения и лекарства были от врача", - рассказывала подруга семьи Лариса Куликова. По словам друзей и коллег, Максим был очень дружен с мамой - они постоянно были на связи, часто созванивались, а заботливый сын обеспечивал ее всем необходимым.