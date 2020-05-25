"Элитные телки": миллионер предложил Наташе Королевой и Тарзану работу доярки и дояра
Заявление о непростом финансовом положении артистов, которое на днях сделал муж Наташи Королевой, нашло отклик в сердцах россиян. И если одни разразились в адрес Сергея Глушко, более известного как стриптизер Тарзан, гневной отповедью, то другие предложили артисту работу. Более того, танцовщика готовы трудоустроить вместе со звездной женой-певицей.
Фермер Олег Сирота обратился к Наташе Королевой и Тарзану. Миллионер объявил о том, что готов загрузить работой не только супругов, но и весь российский шоу-бизнес. При этом он не стал скрывать: "Вы даже не представляете, как трудно было найти Сергея Глушко (Тарзана) одетым. Мы же не можем непотребства постить к себе, но мы справились и нашли нужное фото".
Бизнесмен попросил всех неравнодушных донести до стриптизера и всех страдающих представителей шоу-бизнеса, что на ферму нужны рабочие руки. "Сергею Глушко, наконец, предоставляется шанс попробовать свои силы в работе с настоящими элитными телками и проявить себя на вакансии дояра", - заявил бизнесмен.
Он посулил стриптизеру скидки на производимую продукцию. Кроме этого, по его словам, Сергей Глушко будет трудиться на свежем воздухе, что обеспечит артистку натуральный загар.
"Заработает на хлеб насущный, а также поддержит себя в прекрасной физической форме без всякого спортивного зала. У него появляется уникальная возможность получить естественный загар и подсушиться самым натуральным образом с лопатой и доильным аппаратом. И ему как раз с дачи недалеко будет ездить на работу", - подчеркнул предприниматель.
Но это еще не все. "Если вдруг его жена уже выгнала из дома по причине отсутствия у него денег, мы можем предоставить ему комфортабельное общежитие (у нас там даже штанга имеется)", - заверил фермер.
А если Сергей того пожелает, то его примут с распростертыми объятиями вместе с супругой. "В принципе мы их с Наташей можем двоих принять, как семейную пару. Работу обоим найдем. Он может, например, скотником пойти, а она телятницей. Или наоборот. Платим хорошо. Работа хорошая, уважаемая и очень нужная в наше непростое время", - подчеркнул Сирота.
Он также разместил список открытых вакансий. Среди них: дояр, доярка, плотник, помощник сварщика, сварщик, электрик, бригадир, фермы. "Здесь не уверен, что Сергей справится. Хотя, он руководил коллективом из нескольких "можно сказать мужчин" и поэтому, может быть, даже справится", - не теряет надежды миллионер.
Напомним, о том, что у Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко наступили непростые времена сообщил сам супруг певицы. Он считает, что артисты сильнее многих пострадали от режима самоизоляции. Более того, Тарзан пожаловался на безденежье - недавно стриптизер лишился единственного бизнеса. У него был свой фитнес-центр.
Сергей также задался вопросом, почему государство не помогает людям из сферы культуры, предпочитая делать упор на пенсионеров и врачей. "В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что это массовое собрание людей. Все почему-то уверены, что мы - самые богатые в этой стране. Не имея возможности заработать сейчас ни копейки, к нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает! А мы ни копейки не имеем!", - цитирует его Teleprogramma.pro.
ИСТОЧНИК KP.RU
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