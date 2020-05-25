"Элитные телки": миллионер предложил Наташе Королевой и Тарзану работу доярки и дояра

Заявление о непростом финансовом положении артистов, которое на днях сделал муж Наташи Королевой, нашло отклик в сердцах россиян. И если одни разразились в адрес Сергея Глушко, более известного как стриптизер Тарзан, гневной отповедью, то другие предложили артисту работу. Более того, танцовщика готовы трудоустроить вместе со звездной женой-певицей.

Фермер Олег Сирота обратился к Наташе Королевой и Тарзану. Миллионер объявил о том, что готов загрузить работой не только супругов, но и весь российский шоу-бизнес. При этом он не стал скрывать: "Вы даже не представляете, как трудно было найти Сергея Глушко (Тарзана) одетым. Мы же не можем непотребства постить к себе, но мы справились и нашли нужное фото".

Бизнесмен попросил всех неравнодушных донести до стриптизера и всех страдающих представителей шоу-бизнеса, что на ферму нужны рабочие руки. "Сергею Глушко, наконец, предоставляется шанс попробовать свои силы в работе с настоящими элитными телками и проявить себя на вакансии дояра", - заявил бизнесмен.

Он посулил стриптизеру скидки на производимую продукцию. Кроме этого, по его словам, Сергей Глушко будет трудиться на свежем воздухе, что обеспечит артистку натуральный загар.

sirotaoleg Сергею Глушко предоставился шанс попробовать свои силы в работе с настоящими элитными телками

"Заработает на хлеб насущный, а также поддержит себя в прекрасной физической форме без всякого спортивного зала. У него появляется уникальная возможность получить естественный загар и подсушиться самым натуральным образом с лопатой и доильным аппаратом. И ему как раз с дачи недалеко будет ездить на работу", - подчеркнул предприниматель.

Но это еще не все. "Если вдруг его жена уже выгнала из дома по причине отсутствия у него денег, мы можем предоставить ему комфортабельное общежитие (у нас там даже штанга имеется)", - заверил фермер.

А если Сергей того пожелает, то его примут с распростертыми объятиями вместе с супругой. "В принципе мы их с Наташей можем двоих принять, как семейную пару. Работу обоим найдем. Он может, например, скотником пойти, а она телятницей. Или наоборот. Платим хорошо. Работа хорошая, уважаемая и очень нужная в наше непростое время", - подчеркнул Сирота.

Он также разместил список открытых вакансий. Среди них: дояр, доярка, плотник, помощник сварщика, сварщик, электрик, бригадир, фермы. "Здесь не уверен, что Сергей справится. Хотя, он руководил коллективом из нескольких "можно сказать мужчин" и поэтому, может быть, даже справится", - не теряет надежды миллионер.

Напомним, о том, что у Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко наступили непростые времена сообщил сам супруг певицы. Он считает, что артисты сильнее многих пострадали от режима самоизоляции. Более того, Тарзан пожаловался на безденежье - недавно стриптизер лишился единственного бизнеса. У него был свой фитнес-центр.

Сергей также задался вопросом, почему государство не помогает людям из сферы культуры, предпочитая делать упор на пенсионеров и врачей. "В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что это массовое собрание людей. Все почему-то уверены, что мы - самые богатые в этой стране. Не имея возможности заработать сейчас ни копейки, к нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает! А мы ни копейки не имеем!", - цитирует его Teleprogramma.pro.