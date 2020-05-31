"Цветы от Евгения?" : молодая жена Петросяна огорошила признанием

С тех пор как тайная связь Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна стала достоянием общественности, прошло без малого более двух лет. Однако по сей день публика нет-нет да и припомнит 31-летней красавице то, как она увела пожилого сатирика у четвертой жены Елены Степаненко. Впрочем, Татьяна все инсинуации пресекает на корню. И всячески демонстрирует идиллию в отношения с артистом. Но иногда совершенно неожиданно Брухунова буквально "убивает" поклонников шокирующей правдой.

Татьяна Брухунова активно ведет блог. В последнее время молодая жена Евгения Петросяна все чаще демонстрирует не только шикарные наряды люксовых брендов, но и роскошные интерьеры своего жилища. Особую любовь избранницы сатирика вызывают аксессуары. Она обожает вазы и живые цветы.

"«Я не верю девушке, которая говорит, что равнодушна к цветам. Просто она не получала их от любимого мужчины». К сожалению, не смогла найти автора этих строк, но совершенно точно, разделяю эту мысль", - написала Татьяна, разместив в блоге фото пионов в белой вазе на белоснежной салфетке.

Поклонники всегда очень живо реагируют на любую публикацию любимицы. Так произошло и на этот раз. "Цветы от Евгения?", "Как красиво!", "Танечка, вы само очарование. Какой у вас красивый дом. И вы в нем", - не нарадуются женщины.

bruhunova Татьяна Брухунова сама себе покупает цветы

Одна из них подсказала Брухуновой, кому принадлежит цитата о цветах: "Леди Берд Джонсон (жена президента США Линдона Джонсона, первая леди страны): «Не верю девушкам, которые говорят, что равнодушны к цветам. Просто они не получали их от любимых мужчин»".

В ответ другая поклонница написала: "Я сама себе дарю цветы от самого любимого человека на свете".

Неожиданным образом Татьяна ответила. "Дааа! Я тоже!", - огорошила она признанием, что сама себе покупает цветы вместо того, чтобы получать букеты от мужа.

Остальные дамы резко оживились. Многие стали признаваться, что тоже сами дарят себе цветы. Но нашлись и те, кто сообщил: "Вы меня убили. Как можно самой себе цветы дарить!".

И что тут началось. "Сейчас напишут гадости, держитесь,Таня", - посоветовали фанатки. "Всех в блок!", - парировала Брухунова.

Кстати, это не первый раз, когда Татьяна неожиданно шокирует публику. Не так давно красавица опростоволосилась, рассказав о том, что все блюда готовит не она, а ее домработница. Подписчицы были уверены, что жена Евгения Вагановича сама радует любимого кулинарными изысками. Женщины закатили настоящий скандал, обвинив кумира во лжи.

Впрочем, Брухуновой не привыкать отбиваться от злопыхателей. Ей обидно постоянно получать порцию негатива в свой адрес, поэтому она жестко отвечает на нападки. "Глубоко убеждена: всем воздастся по заслугам. Даже тем упырям, которые за три рубля мне тут нотации читают. Жизнь не раз доказывала, что бумеранг исправно работает, а, самое главное, что я чиста перед собой - никогда никого ниоткуда я не уводила", - заявила Татьяна.