2020-06-03T15:44:42+03:00
Звезды

Ксения Собчак рассказала о судьбе единственной дочери Федора Бондарчука

Варваре Бондарчук не так давно исполнился 21 год
Ольга ЛИБГАРДТ
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Недавно Ксения Собчак взяла интервью у Светланы БондарчукНедавно Ксения Собчак взяла интервью у Светланы БондарчукФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Светлана Бондарчук в браке с Федором Бондарчуком родила двоих детей. Первенец пары Сергей давно живет отдельно от звездных родителей и сам является отцом двух чудесных дочек от союза с Татой Мамиашвили. А вот его родная сестра Варвара, вторая дочка Бондарчуков, долгое время проходила реабилитацию в Америке. Однако на днях стало известно, что девушка вернулась в Россию. Более того, она живет вместе с отцом и его новой женой Паулиной Андреевой.

Недавно Ксения Собчак взяла интервью у Светланы Бондарчук. Во время беседы модель упомянула свою дочь Варвару, которую она родила в браке с Федором Бондарчуком в 1999 году. Светлана не стала рассказывать, как сейчас живет ее ребенок, поэтому Ксения сделала это за нее. В титрах к программе был комментарий, что Варвара живет за границей в пансионе. Как выяснилось, это не так.

"Случилась неточность в титре. Я обязана вам об этом рассказать. Дочь Светы и Федора Варя давно вернулась с курса лечения за рубежом, который ей был жизненно необходим, и живет, как и жила всегда, с любимой семьей в Москве, дома в Барвихе!", - написала в блоге Собчак.

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Варюша
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Из слов Ксении получается, что 21-летняя Варвара живет вместе с отцом и его новой женой Паулиной Андреевой. Дело в том, что Светлана после развода в 2016 году съехала из загородного дома режиссера и поселилась в шикарной квартире на Патриарших прудах.

Напомним, Светлана и Федор очень долго скрывали, что помимо сына у них есть и дочь. Лишь несколько лет назад, будучи еще супругами, они заявили, что у них есть наследница, к которой они не хотели привлекать чрезмерного внимания. Дочь родилась недоношенной. Ребенку поставили диагноз - детский церебральный паралич.

Варя много времени проводила за границей. Светлана отмечала, что там ее наследнице смогут оказать более качественную медицинскую помощь. "У Вари все прекрасно. Она - счастливый ребенок. Драмы нет. Да, Варя - особенный ребенок, но она в абсолютной любви. Удивительная девочка", - делилась Светлана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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