О чем говорят фермеры: «Открыл магазин со своими продуктами — оштрафовали на 50 тысяч!»

ПАРАДОКС: МИЛЛИОНЫ ГЕКТАРОВ НЕ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ, А ФЕРМЕРУ НЕГДЕ ВЗЯТЬ ЗЕМЛИ

Глава Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Калужской области Бабкен Испирян сходу озвучил парадокс: необрабатываемой земли в России — валом, однако найти ее фермеру почти невозможно.

- Поля заросшие стоят и много, но пахать и сеять на них не можем — у каждого такого бурьяна есть хозяин, который получил эту землю в 90-е, и теперь никто не знает — где этот нерадивый владелец? - обрисовал он проблему. - Который, вдобавок ко всему, еще не выделил свой клочок в натуре, и где границы его земли — тоже загадка. Да чего уж там - не определены границы лесов, сельских поселений, есть риск распахать чужое и нарваться на штрафы. В итоге Минсельхоз говорит о 17 миллионах гектаров неиспользуемой земли, но у них есть хозяева, и нам обрабатывать ее нельзя. И надо что-то с этим делать на самом высоком уровне.

Глава Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Калужской области Бабкен Испирян. Фото: союзсыроваров.рф

Мужики заметно погрустнели, когда исполнительный директор Ассоциации фермеров Ульяновской области Станислав Санкеев рассказал о еще одной беде: очень часто фермеры покупают старые, еще советские коровники, чтобы возродить их. И во многих случаях — постройка и земля под ними не оформлены, с легализацией — огромная бюрократическая чехарда, да и очень дорого...

- Нужна «амнистия» для таких построек! - постановили фермеры и что-то записали в блокнотик.

Особняком встал вопрос получения грантов. Он не положен тем, кто ранее уже получал господдержку, и это больно ударяет, например, по многодетным фермерам, которые вынуждены отказываться от грантов.

- Получили они, скажем, 50-60 тысяч рублей и теперь не могут претендовать на 3-5 миллионов гранта на постройку тех же коровников, - констатирует Санкеев.

- Вот! - подхватил тему еще одни фермер. - Недавно встречался с одним таким грантополучателем, небольшим фермером. Казус: оказывается, если взял такой грант, нельзя быть учредителем в других местах, и официально работать в сторонних организациях тоже нельзя. И вот получил он грант и теперь грустит — он зимой истопником в школе подрабатывал, а теперь запрещено...

- Там еще как бывает: подал заявку на грант и сидишь, ждешь ответа — да или нет, - рассказал Константин Иванов из Архангельской области. - А потом отказ и выясняется: не хватило какой-то ерундовой справки, которую можно было получить в соседнем здании. Фермеры — не юристы, не знают этих тонкостей! Почему бы при приеме документов не подсказать, дать нам возможность дособрать бумажки?

- Нужно убирать эту бредятину! — закивали аграрии.

«ПОСТРОИЛИСЬ РЯДОМ С ФЕРМОЙ, А ТЕПЕРЬ ИМ «ВОНЯЕТ»

- А с агротуризмом что? - вопрошал Андрей Болсуновский из Красноярского края. - Мне все-таки пришел штраф в 50 тысяч за то, что на территории фермы поставил магазин, где продавал свою продукцию туристам: по закону, это земля - сельхозка, значит, я ее «не по назначению» использовал. Мы с минэкономики и минсельхозом прорабатывали вопросы агротуризма, они не против торговых точек на фермах, но смущает формулировка — разрешено будет продавать продукцию «только собственного производства». То есть, какой-нибудь пакет я продать не смогу, и это оставляет простор для фантазии проверяющих.

Тут же заговорили о том, чтобы государство разрешило строить фермерам дома и магазины на сельскохозяйственных землях. Но, впрочем, шашкой решили не махать, пообещав хорошенько подумать над этим:

- Я за то, чтобы были дома и магазины, - взял слово президент Ассоциации КФХ, ЛПХ и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда. - Но есть такие товарищи, которые этим тут же воспользуются. Завели одну козу, построили гостиницу и теперь называют себя фермерами, якобы развивающими агротуризм и пытаясь получить гранты.

- Тяжелая тема, - вздохнул подмосковный сыровар, член Общественной палаты РФ Олег Сирота. - Если у нас в области на сельхозке разрешат строить дома, то мы останемся без земли…

Порой проблем аграриям добавляют горожане-дачники.

- Приехали, построились рядом с фермой, а потом начинают писать во все ведомства — «навозом воняет», «жить невозможно» и требуют, чтобы нас проверяли. Роспотребнадзор, прокуратура вынуждены приезжать и проверять.

- Мы давно про это думали, - добавил Олег Сирота. - Для фермеров нужно создать отдельную санитарную базу и нормы.

Подмосковный сыровар, член Общественной палаты РФ Олег Сирота.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Чтобы продавать продукцию, мне надо ее сертифицировать, - обозначил еще одну головную боль Константин Иванов. - У меня молочка, и сертификаты стоимостью 20 тысяч рублей нужно делать на каждый вид — на сыр, масло, творог и т.д. Да у меня денег на все это не хватит! Надо выносить наверх проблему: почему бы не сертифицировать основную продукцию, из которой все это делается — молоко? Вот еще что: я самозанятый и, оказывается, лишен права сертифицировать товары. Но почему?

- Вот тема, актуальная для юга России, - выступил глава Ассоциации фермеров Дона Вадим Бандурин. - Далеко не в каждом хозяйстве есть животноводство, а у них много паевых земель — пастбищные, ни распахать, ни засеять без штрафов. Надо добиваться перевода земель в другие категории, растениеводство.

ТАМОЖЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОДАВАТЬ МОЛОКО В ШКОЛЫ?

Глава ассоциации «Фермеры Московской области» Максим Гриднев вышел в эфир с невеселыми расчетами.

- Чтобы реализовать продукцию, нужно обращаться к ветеринарам, и для маленьких хозяйств их услуги очень дорогие, - рассказал он. - Чтобы продать барана, нужно отдать им 49 процентов его стоимости, чтобы реализовать 10 кур — уже 53 процента. И некоторые такие фермеры уходят в «тень»… Кроме того, проблемы с землей — в Московской области много всяких санитарных и охранных зон. Нашли недавно 10 гектаров, но по закону можем обрабатывать лишь 1 из них.

- У нас людей, которые держат 1-2 коровы — человек пять на каждый район осталось, - невесело сообщил Михаил Силантьев из Архангельской области. - Началось это несколько лет назад, когда вступили в силу правила Таможенного регламента, по нему людям, по сути, запрещено поставлять молоко в детсады и школы. Правила требуют пастеризации и упаковку, но фермеры не вытянут приобретение упаковочных линий. И в итоге дети пьют «долгоиграющее молоко», сделанное из сухого. Сомневаюсь, что в Белоруссии детей не поят своим, произведенным здесь же, молоком. Надо это исправлять!..

Все свои жалобы фермеры аккуратно занесли в протокол, который уже отправили в Минсельхоз России.

ПО ТЕМЕ

О чем говорят фермеры: "Уже в третий раз занимаемся оформлением пропусков, еще повоюем"

«Комсомолка» запускает новую рубрику – в ней работники сельского хозяйства будут рассказывать, с какими проблемами сталкиваются каждый день в условиях карантина (подробности)

Фермеры: «Люди не знают, где купить, а мы не знаем, как продать»

«Комсомолка» продолжает перекличку среди фермеров страны, которые в разгар весенне-полевых работ продолжают героически преодолевать трудности, возникшие из-за карантинных мер (подробности)

Российские фермеры начали давить непроданный урожай

Получается, с юга России выдачи овощей нет, а из Израиля - пожалуйста (подробности)