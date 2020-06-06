"И эти люди жалуются на безденежье?": Наташа Королева взбесила россиян маской по цене автомобиля

Еще в самом начале эпидемии в России, когда оценить масштаб событий было невозможно, знаменитости между собой устроили негласную гонку за самую роскошную маску. Звезды призывали красиво бороться с коронавирусом, демонстрируя на лице самые невероятные дизайнерские творения. Пальма первенства в этом соревновании, безусловно, досталась Наташе Королевой.

- Артисты всегда остаются артистами! В любых ситуациях, даже самых чрезвычайных, хочется красоты, - отрекламировала певица, поблагодарив подругу-дизайнера за маску, сделанную "с учетом всех медицинских норм". - Танюша, спасибо! Очень круто, очень фэшн!

koroleva__star Наташа Королева в маске за 350 тысяч рублей

Как выяснилось, этот эффектный аксессуар, расшитый полудрагоценными камнями, произведен в единственном экземпляре специально для Королевой и стоит порядка 350 тысяч рублей. Тогда многие отнеслись к этому спокойно: если звезда прилично зарабатывает и может себе позволить такую "красоту" - почему бы и нет? Однако, после скандальных заявлений ее мужа настроение пользователей соцсетей кардинально поменялось.

- В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что это массовое собрание людей, - пожаловался недавно стриптизер изданию "Телепрограмма". - Все почему-то уверены, что мы - самые богатые в этой стране. Нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает! А мы ни копейки не имеем!

После таких заявлений Тарзана блогеры "отряхнули" видео его жены и принялись на все лады склонять "транжир-артистов".

"Маска Наташи Королевой стоит 350 тысяч рублей. И эти люди жалуются на безденежье?", "Неужели бабушки вас пенсиями поддержали после жалоб мужа?", "Артист должен оставаться прежде всего человеком. Пандемия - не время блистать, лучше бы врачам деньги раздали!", "Видимо, людей совсем за дураков держат: хвастаются такими масками и просят помощи от государства", - возмущаются пользователи крупных пабликов в соцсетях.

Между тем, сами супруги уже не раз оправдывались за свою неосторожную фразу. Как уверяет Наташа Королева, ее мужу приписали слова, которых он не произносил, и финансовых проблем в семье нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Живущий в трехэтажных хоромах муж Наташи Королевой позавидовал доплатам пенсионеров и врачей

Сергей Глушко не понимает, почему государство помогает пенсионерам и врачам, а не артистам (подробности)

"Охлобыстин и Панин - трусы, не берут трубки:" Иосиф Пригожин ответил оппонентам и рассказал о долгах артистов

Продюсер объяснил kp.ru, зачем предложил скинуться на лечение Заворотнюк, и почему знаменитости массово ринулись его критиковать (подробности)