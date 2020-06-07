Вячеслав Никонов о беспорядках в США: «Настоящих буйных» не так много, а «внутреннее государство» Трампа не сдаст

- Вячеслав Алексеевич, все то, что происходит сейчас в США, это - не столько борьба за справедливость, сколько - атака на Трампа. Ведь так?

- Объективно, безусловно, против Трампа. Субъективно, скорее всего, тоже. Здесь много пластов. Есть пласт реального недовольства негритянского населения своим положением в Соединенных Штатах. Это абсолютно реальная проблема.

С другой стороны, конечно, против республиканца Трампа ведется очень активная кампания. И вся эта волна, в значительной степени, спровоцирована демократами, все это происходит в штатах и городах, которые контролируются именно демократами, поддерживается достаточно активно «демократическими» средствами массовой информации.

И, конечно, мотивы здесь понятны: показать, с одной стороны, неэффективность Трампа, с другой, - его жестокость, если он будет оказывать сопротивление. Это, безусловно, то, что является целью демократической партии.

- Как-то все уж очень понятно и просто.

- Да, демократы здесь играют определенную роль. Но - нельзя забывать, что в Америке есть такая вещь, как «глубинное государство», которое преследует свои интересы и которое, в значительной степени, играет против Трампа.

- «Глубинное» - это как? Хотя, - это уже такое расхожее понятие.

- Американское «глубинное государство», deep state, о котором Трамп очень часто говорит, - это мир американских спецслужб, мир американских правоохранительных органов, которые, в значительной степени, работают против хозяина Белого дома.

Вячеслав Никонов - о беспорядках в США: «Внутреннее государство» Трампа не сдаст» 00:00 00:00

Напомню, что всякие утечки антитрамповские - по связям его с Россией, - они исходили как раз из ФБР, из других американских спецслужб, которые, - да, работают на его свержение. Эти же спецслужбы, во многом, - как раз те силы, которые организовывают, например, цветные революции в различных странах. И они способны на многое...

Они знают, как устраивать такие вещи, тем более, сейчас остались, во многом, без дела в условиях пандемии, когда невозможно перемещаться по миру, организовывать цветные революции в других странах.

- А, вот они всю эту «революционную» кашу и заварили.

- Они вполне способны все это делать и у себя в стране. С другой стороны, те же самые спецслужбы вполне могут контролировать этот процесс, его размах. И, конечно, подавлять.

- Отсюда - вывод: у «революционеров» ничего не получится...

- Да - выйти из-под контроля эта ситуация, безусловно, не может. «Настоящих буйных» там не так много, как кажется. А «внутреннее государство» Трампа не сдаст.

Остаётся ещё только привести расхожую фразу, которая сегодня довольно часто звучит: в Америке невозможна цветная революция, потому что там нет посольства США.

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