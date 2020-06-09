Михаил Ефремов: «Я подбухиваю. Но я не алкоголик, а жизнерадостный пьяница»

Уже в 24 года Михаил Ефремов был настолько зависим от алкоголя, что пришлось «зашиваться» в институте Сербского. Наркологи вшили ему в заднюю часть бедра особую «торпеду». Считается, что, если после этого выпить, то произойдет химическая реакция и вшитый может попросту умереть. «Но это чисто психологическое, - посмеивался актер в интервью Юрию Дудю в 2018 году. - Я где-то через год выпил и ничего не было».

Несмотря на этот опыт в столь юном возрасте Ефремов никогда не считал себя злостным алкоголиком. В самом деле, он много работает — успевает и участвовать в театральных постановках, и сниматься в сериалах, пробует себя как режиссер. Алкаш в таком ритме долго не протянет.

- Я подбухиваю, так жестко не бухаю, - откровенничал Ефремов в том же интервью. - Потому что работы много. А работать в поддатом состоянии… [не получилось бы] У меня нет запоев. Я пью два дня и отравляюсь. Это отрава! Запой — это когда утром выпиваешь, чтобы тебе плохо не было и тебе лучше становится. А я на третий день выпивать не могу. В этом смысле я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783862" frameborder="0"></iframe> ДТП с участием Михаила Ефремова 8 июня 2020 года: видео с камер.

Михаил Ефремов не раз демонстрировал, что называется, активную гражданскую позицию. Год назад он записал стихотворное обращение к главе МВД в знак поддержки актера «Современника», который схлопотал 8 суток за то, что изобразил пьяного гаишника. Ефремов читает стихи Орлуши — вырванные из контекста, сегодня они звучат пророчески:

- Много было подобных этапов, / Но никто меня не осудил! / Задержите меня, посадите, / Укатайте меня со всех сил!.

«Подобных этапов», связанных с алкоголем, у Ефремова в самом деле было много. Спросить с него по всей строгости закона он требовал сразу после страшного ДТП на Садовом кольце.

- Есть понимание, отчего это? - спросил актера Дудь, имея в виду тягу к спиртному.

- Это комплекс всего, - многозначительно ответил актер.

Кажется, в минувший понедельник Михаил Ефремов от этого комплекса избавился навсегда. Ценой человеческой жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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