«За 10 минут до аварии он доставил свой последний заказ»: Коллеги вспоминают водителя, погибшего в аварии с Михаилом Ефремовым

В соцсетях сегодня оплакивают 57-летнего Сергея Захарова - водителя, который погиб после аварии с участием актера Михаила Ефремова. Напомним, вечером в понедельник, 8 июня, джип артиста на большой скорости двигался по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьера. Сидевший за рулем Захаров получил серьезные травмы и через несколько часов скончался в больнице.

Компания «Деликатеска», в которой работал погибший мужчина, опубликовала в соцсетях несколько сообщений.

«В момент трагедии Сергей уже закончил работу, за 10 минут до этого он доставил свой последний заказ», - говорится в одном из сообщений.

По словам сотрудников компании, о случившемся в офисе узнали от клиентов, которые увидели на жутком видео с места аварии раскуроченный брендированный фургон и принялись звонить в кол-центр.

«Он проработал с нами более двух лет. Мы запомним Сергея скромным, немногословным, но очень улыбчивым и светлым человеком, который любил свою семью и гордился взрослыми детьми».

delikateska.ru Наш водитель Сергей Захаров скончался сегодня утром в больнице после ночного ДТП

Также компания опубликовала многочисленные отзывы, оставленные в течение последних месяцев на сайте клиентами, которых обслуживал Сергей Захаров.

Отклики на работу Сергея Захарова

«Захаров Сергей Владимирович - отличный курьер, доставил все в целости и сохранности».

«Лучший курьер Захаров Сергей! Как всегда вежлив, пунктуален, одним словом доставка без проблем. Спасибо!»

«Замечательный курьер! Обязательный, доброжелательный, вежливый».

Отклики на работу Сергея Захарова

Ранее корреспонденты kp.ru уже сообщали, что имея большой водительский стаж, до этого происшествия Сергей Захаров ни разу в жизни не попадал в аварию. Близкие отмечают, что он очень аккуратно водил автомобиль.

Все подробности аварии с Михаилом Ефремовым

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