2020-06-09T14:00:10+03:00
Происшествия

«За 10 минут до аварии он доставил свой последний заказ»: Коллеги вспоминают водителя, погибшего в аварии с Михаилом Ефремовым

Клиенты, с которыми работал 57-летний Сергей Захаров, пишут в соцсетях соболезнования
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Компания опубликовала многочисленные отзывы, оставленные в течение последних месяцев на сайте клиентами, которых обслуживал Сергей ЗахаровКомпания опубликовала многочисленные отзывы, оставленные в течение последних месяцев на сайте клиентами, которых обслуживал Сергей ЗахаровФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В соцсетях сегодня оплакивают 57-летнего Сергея Захарова - водителя, который погиб после аварии с участием актера Михаила Ефремова. Напомним, вечером в понедельник, 8 июня, джип артиста на большой скорости двигался по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьера. Сидевший за рулем Захаров получил серьезные травмы и через несколько часов скончался в больнице.

Компания «Деликатеска», в которой работал погибший мужчина, опубликовала в соцсетях несколько сообщений.

«В момент трагедии Сергей уже закончил работу, за 10 минут до этого он доставил свой последний заказ», - говорится в одном из сообщений.

По словам сотрудников компании, о случившемся в офисе узнали от клиентов, которые увидели на жутком видео с места аварии раскуроченный брендированный фургон и принялись звонить в кол-центр.

«Он проработал с нами более двух лет. Мы запомним Сергея скромным, немногословным, но очень улыбчивым и светлым человеком, который любил свою семью и гордился взрослыми детьми».

delikateska.rudelikateska.ru
Наш водитель Сергей Захаров скончался сегодня утром в больнице после ночного ДТП
2407 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Также компания опубликовала многочисленные отзывы, оставленные в течение последних месяцев на сайте клиентами, которых обслуживал Сергей Захаров.

Отклики на работу Сергея Захарова

Отклики на работу Сергея Захарова

«Захаров Сергей Владимирович - отличный курьер, доставил все в целости и сохранности».

«Лучший курьер Захаров Сергей! Как всегда вежлив, пунктуален, одним словом доставка без проблем. Спасибо!»

«Замечательный курьер! Обязательный, доброжелательный, вежливый».

Отклики на работу Сергея Захарова

Отклики на работу Сергея Захарова

Ранее корреспонденты kp.ru уже сообщали, что имея большой водительский стаж, до этого происшествия Сергей Захаров ни разу в жизни не попадал в аварию. Близкие отмечают, что он очень аккуратно водил автомобиль.

Все подробности аварии с Михаилом Ефремовым

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Эта авария у него первая, а он всю жизнь за баранкой": Родственники рассказали о водителе, погибшем в устроенном Ефремовым ДТП

О смерти жителя Рязани Сергея Захарова они узнали от журналистов (подробности)

"Боятся за ее здоровье": Маме погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова еще не рассказали о его смерти

Сергей заботился о маме, каждую неделю к ней приезжал, помогал по хозяйству (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Все узнаете со временем»: жена Михаила Ефремова не может говорить о смертельной аварии

Родные популярного актера, который вечером 8 июня устроил аварию, убиты случившейся трагедией (подробности)

"Все, это конец": раскаявшийся Михаил Ефремов заявил, что его не надо "отмазывать" после смертельного ДТП

Актер Иван Стебунов рассказал kp.ru подробности рокового вечера (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Врачи рассказали о редком осложнении от коронавируса у детей
"Договориться не получится": Петр Шкуматов - о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым
Экспертиза показала высокое содержание алкоголя в крови Ефремова
Врач рассказал, как пройдут следующие волны коронавируса
В Кремле высказались о смертельном ДТП с Ефремовым
В Турции рассказали, когда примут первых туристов из России
Ефремову стало плохо: Полиция приехала за актёром после смертельного ДТП
Адвокат Ефремова опроверг информацию, что артист признал вину
В РАН сообщили, что вакцинация от коронавируса может начаться в августе
В «Современнике» прокомментировали ДТП с участием Ефремова
Кто погиб в ДТП с Михаилом Ефремовым: житель Рязани вкалывал в Москве курьером, чтобы прокормить семью
"Для него это будет тяжелейшая кара": Адвокат рассказал, что грозит Ефремову за пьяное смертельное ДТП
Сергей Кравцов рассказал, как будут проходить ЕГЭ в условиях пандемии
Михаил Ефремов признал вину в ДТП
В АТОР рассказали, какие правила будут действовать на пляжах
171 человек умер от коронавируса в России за минувшие сутки