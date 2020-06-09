«В тюрьму не посадят». Может ли Ефремов уйти от наказания за «пьяную аварию» с погибшим

Казалось, в этом страшном деле всё однозначно. Актёр Михаил Ефремов пьяный на джипе проезжает двойную сплошную, на большой скорости врезается в грузовичок, его водитель умирает в больнице. В соцсетях гуляют десятки видео с места трагедии. Актёр на ногах не стоит. Обещает вылечить пострадавшего, хвастается: «Денег у меня до...»

Ефремова забирает полиция. При продувке экспертиза обнаружила 1,05 мг/л алкоголя – это 2.1 промилле. Это относится к тяжёлой степени опьянения. Уголовное дело против него переквалифицировано на более тяжкую статью, которая предполагает до 12 лет колонии.

«Виновен?» - спросите вы. «Виновен!» - ответят обыватели. Но защитники «пьяного гонщика» начали свою работу. Все юридические тонкости этой истории «КП» объяснил заслуженный адвокат России Леонид Ольшанский.

МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО ОН УЖЕ ВИНОВЕН?

Ольшанский:

— Виноват тот, кто нарушил правила. Статья образовалась 264 – от пяти до двенадцати лет. Поскольку человек умер и была пьянка. Вот спрашивают: «Может ли он открутиться?» Во-первых, никто не отменял условно. Второе – за ДТП дают, как правило, не колонию с вышками и автоматами, собаками, а колонию-поселение. Это чуть-чуть другое. Живешь в каком-то сельском домике, одежду носишь любую, можешь иметь деньги, часы, любовница может к тебе приехать и так далее. При худшем развитии событий могут дать лет семь.

ПОЧЕМУ ЕГО ДОПРОСИЛИ И ОТПУСТИЛИ ДОМОЙ ПОД ПОДПИСКУ?

Ольшанский:

— Потому что у него есть московская прописка постоянная. Есть место работы. Раньше не привлекался за какую-то чистую уголовку. Основание, что он скроется, уедет в Рио-де-Жанейро нет. И плюс на тот момент не было трупа. Поэтому следователь все сделал правильно.

ТЕПЕРЬ ЕГО МОГУ ПОСАДИТЬ В СИЗО?

Ольшанский:

— По ходатайству следователя в СИЗО сажает судья. Но будет ли следователь выходить с таким предложениями? У нас же общая концепция на самом высоком уровне приняла, что сажать до суда отъявленных убийц и грабителей. А по хозяйственным делам, связанным с неумышленными деяниями, с деяниями по неосторожности, держать до суда по подписке.

ВСПЛЫЛА ВЕРСИЯ, ЧТО ЗА РУЛЕМ БЫЛ НЕ ЕФРЕМОВ

Ольшанский:

— Это должен выявлять следователь путем допроса. Если некий Иванов или Сидоров скажет, что я был за рулем, ну, это меняет дело. Тогда Ефремов вообще не виноват, тогда он свидетель, а не обвиняемый. Но для того, чтобы начать игру «я не был за рулем», нужно найти козла опущения за миллион долларов. Иначе не понятно, кто согласится.

ЖЕНА АКТЁРА СКАЗАЛА, ЧТО ТАК НА НЕГО ПОВЛИЯЛО СНОТВОРНОЕ

Ольшанский:

— Снотворные принимаешь? Давай мы определимся, ты пьян был? Был. Ну, ты не имеешь права пьяным садиться за руль, поэтому квалификация остается одна – часть 4 - от пяти до двенадцати. Это не отмазка.

ЗВАНИЕ ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА РОССИИ ПОЙДЁТ ЕМУ В ПЛЮС В СУДЕ?

Ольшанский:

— Нет, официально. Но судья обязана учесть все отягчающие обстоятельства и все смягчающие. Смягчающие, что первый раз, что вину признал, третье – он, наверное, ее загладит и оплатит похороны, еще что-то. Заслуженный, большой вклад – это все смягчающие обстоятельства. Не освобождающие от ответственности, а смягчающие. Это просто скостит ему срок.

ВАШ ПРОГНОЗ. КАКОЕ НАКАЗАНИЕ ЕМУ ВЫПИШУТ

Ольшанский:

— Я думаю, что будет от пяти до двенадцати, но даст судья ему лет шесть. Или колония поселение, или условка. Но самое главное другое. Чем дольше будет идти следствие, тем меньше интереса будут проявлять ваши коллеги к этому делу. И тем легче будет дать поменьше. Оно будет длиться долго. И у нас главный принцип законодательства какой? И в гражданском, и в уголовном деле. Объективное полное и всестороннее исследование всех материалов дела. Значит, и всех, кто может быть свидетелем: кто не был, кто отъехал, кто приехал, камеры, экспертизы, психиатрическая, невропатологическая. Это на год история.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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