Поэт Орлуша: «Михаил Ефремов ехал не от меня, мы давно не виделись»
Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади Михаил Ефремов влетел в лоб фургончику отечественного производства на своем джипе, выехав на встречную полосу. От полученных травм водитель фургона Сергей Захаров скончался, хотя врачи поначалу реанимировали его в машине скорой помощи. Теперь известному актеру грозит серьезный тюремный срок. «КП» удалось дозвониться до близкого друга Ефремова, поэту Андрею Орлову (Орлуша), чтобы расспросить, в каком состоянии сейчас Михаил.
Муж подруги Тутты Ларсен чуть не оказался участником ДТП с Ефремовым.
- Андрей Анатольевич, вы связывались с Михаилом Олеговичем. Как он?
- Мы не связывались, нет. Не могу знать, что сейчас происходит. Надо ждать, пока произойдут следственные действия.
- Вроде бы его отпустили под подписку. Он сейчас дома? Как считаете, в каком состоянии? Раздавлен, потрясен, шокирован, места себе не находит?
- Ответы у вас уже есть, видите. Что тут добавить? Любой человек, оказавшийся в подобной ситуации, был бы в шоке. Но я не знаю. У меня нет деталей.
- Не знаете, откуда он вчера ехал? Не от вас?
- Нет, нет. Я с ним не был достаточно давно. Да и какая теперь разница...
- Хочется понять, что за люди отпустили его в таком состоянии.
- Ехал он один, значит никаких дополнительных виновников искать не стоит. Тут хватит одного. Самого Ефремова. Все эти детали уже не спасут человека.
- Вы видели его хоть раз в подобном виде за рулем?
- При мне — нет. Он всегда вызывал или такси, или водителя, или ехал на ком-то и друзей. При мне ничего подобного не было. Хотя я знаком с Ефремовым больше 40 лет.
- Ясно. Значит, даже СМС не отправили?
- Я не связывался с Михаилом Ефремовым. Извините.
Адвокат артиста Евгений Чернышов сообщил, что Ефремов уже ознакомился с материалами уголовного дела и готов сотрудничать со следствием. Скоро должен пройти допрос актера, на который Михаила Олеговича «или доставят, или приедет сам».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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