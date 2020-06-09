Поэт Орлуша: «Михаил Ефремов ехал не от меня, мы давно не виделись»

Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади Михаил Ефремов влетел в лоб фургончику отечественного производства на своем джипе, выехав на встречную полосу. От полученных травм водитель фургона Сергей Захаров скончался, хотя врачи поначалу реанимировали его в машине скорой помощи. Теперь известному актеру грозит серьезный тюремный срок. «КП» удалось дозвониться до близкого друга Ефремова, поэту Андрею Орлову (Орлуша), чтобы расспросить, в каком состоянии сейчас Михаил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783977" frameborder="0"></iframe> Муж подруги Тутты Ларсен чуть не оказался участником ДТП с Ефремовым.

- Андрей Анатольевич, вы связывались с Михаилом Олеговичем. Как он?

- Мы не связывались, нет. Не могу знать, что сейчас происходит. Надо ждать, пока произойдут следственные действия.

- Вроде бы его отпустили под подписку. Он сейчас дома? Как считаете, в каком состоянии? Раздавлен, потрясен, шокирован, места себе не находит?

- Ответы у вас уже есть, видите. Что тут добавить? Любой человек, оказавшийся в подобной ситуации, был бы в шоке. Но я не знаю. У меня нет деталей.

- Не знаете, откуда он вчера ехал? Не от вас?

- Нет, нет. Я с ним не был достаточно давно. Да и какая теперь разница...

- Хочется понять, что за люди отпустили его в таком состоянии.

- Ехал он один, значит никаких дополнительных виновников искать не стоит. Тут хватит одного. Самого Ефремова. Все эти детали уже не спасут человека.

- Вы видели его хоть раз в подобном виде за рулем?

- При мне — нет. Он всегда вызывал или такси, или водителя, или ехал на ком-то и друзей. При мне ничего подобного не было. Хотя я знаком с Ефремовым больше 40 лет.

- Ясно. Значит, даже СМС не отправили?

- Я не связывался с Михаилом Ефремовым. Извините.

Адвокат артиста Евгений Чернышов сообщил, что Ефремов уже ознакомился с материалами уголовного дела и готов сотрудничать со следствием. Скоро должен пройти допрос актера, на который Михаила Олеговича «или доставят, или приедет сам».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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