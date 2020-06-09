2020-06-09T15:50:22+03:00
Звезды

Михаил Ефремов накопил штрафов за превышение скорости и неоплаченную парковку на 36 тысяч рублей

Последний раз он бросил свой джип в неположенном месте за несколько часов до смертельной аварии [эксклюзив kp.ru]
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Поздним вечером 8 июня внедорожник Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки. Фото: Роман Канащук/ТАССПоздним вечером 8 июня внедорожник Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки. Фото: Роман Канащук/ТАСС
Изменить размер текста:

Корреспондентам kp.ru стало известно, что у актера Михаила Ефремова, который накануне устроил смертельную аварию, не оплачены дорожные штрафы на 36 500 рублей. Среди них восемь постановлений о нарушении правил парковки. Все разы Ефремов бросал свой «Гранд Чероки» возле дома в Плотниковом переулке. Здесь он прописан. Последний раз он нарушил утром 8 июня — в день, когда произошло ДТП.

У Ефремова восемь постановлений о нарушении правил парковки.

У Ефремова восемь постановлений о нарушении правил парковки.

Несколько раз машина актера попадала в поле зрения дорожных камер, которые фиксируют скорость. Например, 7 июня Ефремов гнал по Садовому кольцу, а за день до этого — по Академика Сахарова. Имеется на водителе и один штраф за превышение, срок которого уже истек. То есть теперь его могут взыскать приставы.

Все разы Ефремов бросал свой «Гранд Чероки» возле дома в Плотниковом переулке.

Все разы Ефремов бросал свой «Гранд Чероки» возле дома в Плотниковом переулке.

"Я виноват": Пьяный Ефремов на месте ДТП в Москве.

Напомним, поздним вечером 8 июня внедорожник Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки. Актер сел за руль пьяным — это подтвердила экспертиза. Ефремов уцелел, а водитель грузового авто скончался в реанимации.

Несколько раз машина актера попадала в поле зрения дорожных камер, которые фиксируют скорость.

Несколько раз машина актера попадала в поле зрения дорожных камер, которые фиксируют скорость.

Ефремову грозит до 12 лет колонии. Пока не было известно, что второй водитель погиб, звезду отпустили под подписку. Когда на следующий день за ним пришли полицейские, Михаил отказался открывать дверь, ссылаясь на плохое самочувствие.

Корреспондентам kp.ru стало известно, что у актера Михаила Ефремова, который накануне устроил смертельную аварию, не оплачены дорожные штрафы на 36 500 рублей.

Корреспондентам kp.ru стало известно, что у актера Михаила Ефремова, который накануне устроил смертельную аварию, не оплачены дорожные штрафы на 36 500 рублей.

Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все подробности смертельной аварии с пьяным Михаилом Ефремовым: актеру грозит до 12 лет колонии

Отвечаем на главные вопросы о ДТП с участием артиста (подробности)

КСТАТИ

«В тюрьму не посадят». Может ли Ефремов уйти от наказания за «пьяную аварию» с погибшим

«КП» вместе с известным адвокатом Леонидом Ольшанским разбиралась, какими юридическими уловками могут воспользоваться адвокаты актёра (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Экспертиза установила, с какой скоростью ехал Ефремов в момент аварии

Ограничение скорости на этом участке шоссе - 60 км в час (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Клинические испытания вакцины от коронавируса в России начнут в середине лета
"Бутылка водки": Установлено, сколько выпил Ефремов перед ДТП
Минпромторг предлагает запретить госзакупки масок за рубежом
Германия может ввести санкции против США из-за «Северного потока – 2»
Когда закончится аномальная жара в России, рассказал синоптик
В Роскосмосе опровергли наличие российских деталей в корабле Crew Dragon
МЧС опровергло слухи о загрязнении ледникового озера Пясино под Норильском
Учителей и продавцов собираются проверить на знание правил гигиены
В Вологодской области врачей протестируют на антитела к коронавирусу
Друг Ефремова: Он виноват, но его самого спас случай
Врачи рассказали о редком осложнении от коронавируса у детей
"Договориться не получится": Петр Шкуматов - о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым
Экспертиза показала высокое содержание алкоголя в крови Ефремова
Врач рассказал, как пройдут следующие волны коронавируса
В Кремле высказались о смертельном ДТП с Ефремовым
В Турции рассказали, когда примут первых туристов из России
Ефремову стало плохо: Полиция приехала за актёром после смертельного ДТП
Адвокат Ефремова опроверг информацию, что артист признал вину
В РАН сообщили, что вакцинация от коронавируса может начаться в августе
В «Современнике» прокомментировали ДТП с участием Ефремова
Кто погиб в ДТП с Михаилом Ефремовым: житель Рязани вкалывал в Москве курьером, чтобы прокормить семью
"Для него это будет тяжелейшая кара": Адвокат рассказал, что грозит Ефремову за пьяное смертельное ДТП
Сергей Кравцов рассказал, как будут проходить ЕГЭ в условиях пандемии
Михаил Ефремов признал вину в ДТП
В АТОР рассказали, какие правила будут действовать на пляжах
171 человек умер от коронавируса в России за минувшие сутки