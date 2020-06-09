Михаил Ефремов накопил штрафов за превышение скорости и неоплаченную парковку на 36 тысяч рублей

Корреспондентам kp.ru стало известно, что у актера Михаила Ефремова, который накануне устроил смертельную аварию, не оплачены дорожные штрафы на 36 500 рублей. Среди них восемь постановлений о нарушении правил парковки. Все разы Ефремов бросал свой «Гранд Чероки» возле дома в Плотниковом переулке. Здесь он прописан. Последний раз он нарушил утром 8 июня — в день, когда произошло ДТП.

У Ефремова восемь постановлений о нарушении правил парковки.

Несколько раз машина актера попадала в поле зрения дорожных камер, которые фиксируют скорость. Например, 7 июня Ефремов гнал по Садовому кольцу, а за день до этого — по Академика Сахарова. Имеется на водителе и один штраф за превышение, срок которого уже истек. То есть теперь его могут взыскать приставы.

Все разы Ефремов бросал свой «Гранд Чероки» возле дома в Плотниковом переулке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783920" frameborder="0"></iframe> "Я виноват": Пьяный Ефремов на месте ДТП в Москве.

Напомним, поздним вечером 8 июня внедорожник Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки. Актер сел за руль пьяным — это подтвердила экспертиза. Ефремов уцелел, а водитель грузового авто скончался в реанимации.

Несколько раз машина актера попадала в поле зрения дорожных камер, которые фиксируют скорость.

Ефремову грозит до 12 лет колонии. Пока не было известно, что второй водитель погиб, звезду отпустили под подписку. Когда на следующий день за ним пришли полицейские, Михаил отказался открывать дверь, ссылаясь на плохое самочувствие.

Корреспондентам kp.ru стало известно, что у актера Михаила Ефремова, который накануне устроил смертельную аварию, не оплачены дорожные штрафы на 36 500 рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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